Генерал української армії та глава Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу запевнив, що знищення моста відбудеться в ключовий момент війни.

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8 сценаріїв знищення кримського моста

Співрозмовник висловив думку, що українська армія не руйнуватиме кримський міст одразу з початком контрнаступу. Мовляв, це буде важлива, але все ж локальна операція.

Розпочинаємо наступальні операції на Півдні, створюємо передумови активного відступу противника й паніку, заходимо в Крим. І на цьому етапі, коли успіх бойових дій буде на нашому боці, а ворог втікатиме, саме в цей момент потужні удари по кримському мосту,

– заявив Микола Маломуж.

За його словами, в українського командування є одразу 8 сценаріїв знищення кримського моста. Втім, озвучувати їх недоцільно, адже вони можуть допомогти ворогу оборонятися.

"Є можливості диверсійні, ракетні, є авіаційні цільові операції, дронові дуже потужні можливості. Та це може бути сукупність факторів, яка дозволить повністю знищити інфраструктуру", – пояснив український генерал.

Микола Маломуж про сценарії знищення кримського моста: дивіться відео

Вирішальний момент знищення моста

Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки переконаний, що повністю знищувати кримський міст немає потреби. Достатньо знищити його інфраструктуру, щоб через цю артерію не могли пересуватися автомобілі та потяги.

Це нам під силу усіма засобами. Тому це комплексне використання в період активних бойових дій, коли ворог буде в паніці, буде шукати варіанти, де зупинити наші війська. Саме в цей вирішальний момент потрібно нанести нищівний удар,

– переконаний Микола Маломуж.

Він відзначає, що паніка в окупованому Криму вже сьогодні наростає. Втім, ситуація ще більше загостриться в умовах активних бойових дій, коли ЗСУ зайдуть на територію окупованого півострова.

Кримський міст