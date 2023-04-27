Генерал украинской армии и глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж в эфире 24 Канала заверил, что уничтожение моста произойдет в ключевой момент войны.

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8 сценариев уничтожения крымского моста

Собеседник выразил мнение, что украинская армия не будет разрушать крымский мост сразу с началом контрнаступления. Мол, это будет важная, но все же локальная операция.

Начинаем наступательные операции на Юге, создаем предпосылки активного отступления противника и панику, заходим в Крым. И на этом этапе, когда успех боевых действий будет на нашей стороне, а враг будет убегать, именно в этот момент мощные удары по крымскому мосту,

– заявил Николай Маломуж.

По его словам, у украинского командования есть сразу 8 сценариев уничтожения крымского моста. Впрочем, озвучивать их нецелесообразно, они ведь могут помочь врагу обороняться.

"Есть возможности диверсионные, ракетные, есть авиационные целевые операции, дроновые очень мощные возможности. Это может быть совокупность факторов, которая позволит полностью уничтожить инфраструктуру", – пояснил украинский генерал.

Николай Маломуж о сценариях уничтожения крымского моста: смотрите видео

Решающий момент уничтожения моста

Бывший глава Службы внешней разведки убежден, что полностью уничтожать крымский мост нет необходимости. Достаточно уничтожить его инфраструктуру, чтобы через эту артерию не могли передвигаться автомобили и поезда.

Это нам по силам всеми средствами. Поэтому это комплексное использование в период активных боевых действий, когда враг будет в панике будет искать варианты, где остановить наши войска. Именно в этот решающий момент нужно нанести сокрушительный удар,

– убежден Николай Маломуж.

Он отмечает, что паника в оккупированном Крыму уже сегодня нарастает. Впрочем, ситуация еще больше обострится в условиях активных боевых действий, когда ВСУ зайдут на территорию оккупированного полуострова.

Крымский мост