Крымский мост наконец-то загорелся

Местные жители рассказали, что взрыв прогремел около 6 часов утра. Они сказали, что вроде бы был "прилет", пишет 24 канал .

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В местных телеграмм-каналах активно распространяют фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что "хлопок" случился возле моста, соединяющего временно оккупированный Крым с Россией.

Наконец "хлопок" посетил Крымский мост / Фото "Керчь Инфо"

Местные жители рассказали о сильном взрыве: видео

Мост в Керчи загорелся с самого утра: видео

Огонь вспыхнул на железной дороге

Местные жители рассказали, что взрыв произошел на железнодорожной ветке моста. Оккупационные власти Крыма сообщили, что вспыхнула цистерна с горючим в хвосте грузового поезда. Судоходные арки вроде бы не повреждены. В то же время оккупанты пока "не знают", что привело к пожару.

Впоследствии представители оккупационной железной дороги заявили, что поезд вывели на станцию ​​Керчь.

На Крымский мост уже перестали пускать автомобили. Сейчас там ликвидируют пожар. Кстати, некоторым уже пришлось пересесть с автомобиля на паром, ведь один из участков автомобильного моста поврежден.

На мосту горит часть поезда: видео

Ранее На крымском мосту зафиксировали колонны вражеской техники, – СМИ

Что известно о мосте в Керчи

Керченский мост – единственный сухопутный коридор между оккупированным Крымом и Россией. Он состоит из двух ветвей, расположенных рядом, – транспортной и железнодорожной. Именно через Крымский мост государство-агрессор перебрасывает большое количество военной техники на оккупированные территории Украины.

С начала взрывов на территории полуострова россияне очень испугались за мост в Керчи. Поэтому они даже поставили перед ним КПП, а в Генштабе сообщали, что враг нарастил системы ПВО.

При этом в Украине никогда не скрывали желания уничтожить Крымский мост. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отмечал, что его обязательно разрушат .