Взрывы во временно оккупированном Иловайске прогремели в первые минуты после полуночи. В сети местные телеграмы активно распространяют фото и видео пожара.
Интересно В России заявили об "украинской атаке" на аэродром "Шайковка" в 300 километрах от Москвы
Что происходит в Иловайске
После по меньшей мере 2 взрывов, прогремевших в городе, произошел мощный пожар. Местные пишут о взрывах в районе ж/д вокзала.
Пожар в Иловайске после взрывов: смотрите видео
Следует отметить, что Иловайск с 2014 года находится под российской оккупацией.
Около 23:40 7 октября мощный взрыв прогремел во временно оккупированном Мелитополе. Мэр города Иван Федоров отметил, что у оккупантов очередная неспокойная ночь.
В России заявили о якобы украинской атаке на аэродроме
На военном аэродроме в Калужской области, где базируются бомбардировщики Ту-22М3, из которых часто обстреливаются украинские города, 7 октября прогремел взрыв.
Губернатор области Владислав Шапша заявил, что аэродром якобы попал под атаку беспилотника, однако никаких доказательств даже фото или видео нет. По информации российской стороны, пострадавших нет, а инфраструктура аэродрома и техника не повреждены.
И все бы ничего, однако вышеупомянутый аэродром расположен в почти 300 километрах от украинской границы.
Интересно – праздничный фейерверк для Путина от Вооруженных Сил Украины: смотрите видео