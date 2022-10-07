Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша утвердил, что аэродром якобы попал под атаку беспилотника, сообщает 24 канал. Известно, что там базируются бомбардировщики Ту-22М3, из которых часто обстреливают украинские города.

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Что заявляют в России

Так, 7 октября взрыв якобы спровоцировал украинский беспилотник. Однако следует отметить, что никаких видео- или фотоподтверждений этой информации нет.

По информации российской стороны, пострадавших нет, а инфраструктура аэродрома и техника не повреждены.

Угрозы работе – нет,

– утвердил губернатор Калужской области.

Также он отметил, что на месте работает следственно-оперативная группа по установлению причин и обстоятельств инцидента.

Что известно сейчас

В украинской сети утверждают, что информации сейчас очень мало. Поэтому ожидается подтверждение этого случая.

Так, если бы Украина действительно нанесла такой удар, это свидетельствовало бы о самой дальней цели из всех, которые она поражала. Более того, это было бы серьезным достижением ВСУ, ведь на этой авиабазе базируется 52-й бомбардировочный полк. Там находятся те же бомбардировщики, которые запускают ракеты по далеким целям в глубине Украины.

Однако, как заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко, вероятно речь идет о взрыве иранского дрона-камикадзе. Он предположил, что беспилотник был запущен в сторону Украины, но упал и сдетонировал на территории аэродрома в Калуге.

Хлопок у оккупантов: последние новости

1 октября в аэропорту у россиян тоже слышали взрывы. Тогда они прогремели во временно оккупированном Крыму в аэропорту Бельбек. Кроме того, в тот же день их слышали в Севастополе.

Громко гремели взрывы и в российском Белгороде 16 сентября. После ночного хлопка там город остался без света, ведь была повреждена подстанция. Тогда же россияне начали истерить и спрашивать, за что им выпала такая кара Божья.

Неспокойно и на временно оккупированной территории Херсонщины. Так, 4 октября там раздался ряд взрывов, в том числе и в районе Антоновского моста.

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