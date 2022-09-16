Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал . Россияне жалуются на отсутствие света.
Кто-то обстрелял Валуйки Белгородской области: повреждена подстанция, город частично без света
В русских Валуйках ночью 16 сентября случился хлопок. Очевидно, что оккупанты снова обстреляли сами себя.
Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал . Россияне жалуются на отсутствие света.
Кто-то обстрелял Валуйки Белгородской области: повреждена подстанция, город частично без света