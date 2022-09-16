Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал . Россияне жалуются на отсутствие света.

Кто-то обстрелял Валуйки Белгородской области: повреждена подстанция, город частично без света

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