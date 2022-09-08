Это произошло тогда, когда россияне начали ночные ракетные обстрелы Харькова. После него, в час ночи, как раз и начались проблемы с электроснабжением.

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Как ракета попала электростанцию

О том, что "самоликвидировалась" одна из выпущенных ракет, сообщили украинские телеграмм-каналы. А вот местные белгородские уже подробнее описали, как это произошло.

Момент первого "хлопка" в Белгороде: смотрите видео

Сначала в небе появилась небольшая вспышка, которая вероятно была обусловлена запуском боеприпасов. Сразу после этого раздался другой взрыв, который очень сильно осветил небо. Также в российских телеграммах уже сообщили об особенностях локации инцидента.

Пока власти молчат, люди поделились с нами причиной ЧП. Взорвались подстанцию ​​возле военкомата на Князя Трубецкого,

– указали в сети.

Даже через несколько часов после этого электроснабжения там не возобновилось. На одной из электроподстанций Белгорода был масштабный пожар.

Пожар на подстанции в Белгороде: смотрите видео

Какие последствия обстрела в Харькове

Россияне начали атаковать город примерно в полночь. Один "прилет" был в Салтовском районе, а второй – в Холодногорском. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил. Что одно из попаданий было в критически важном для нормального жизнеобеспечения города объекте.

Недавно – была новая порция "хлопка" в Белгороде: смотрите видео