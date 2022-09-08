Це сталося тоді, коли росіяни почали нічний ракетний обстріл Харкова. Після нього, о першій ночі, якраз і почалися проблеми з електропостачанням.

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Як ракета влучила електростанцію

Про те, що "самоліквідувалася" одна з випущених ракет повідомили українські телеграм-канали. А ось місцеві білгородські вже детальніше описали, як це трапилося.

Момент першої "бавовни" в Бєлгороді: дивіться відео

Спершу в небі з'явився невеликий спалах, який ймовірно був зумовлений запуском боєприпасів. Майже одразу після цього пролунав інший вибух, який дуже сильно освітлив небо. Також у російських телеграмах вже повідомили про особливість локації інциденту.

Поки влада мовчить, люди поділилися з нами причиною НП. Вибухнула підстанція біля військкомату на Князя Трубецького,

– вказали в мережі.

Навіть за кілька годин після цього електропостачання там не відновилося. А на одній із електропідстанцій Бєлгорода була масштабна пожежа.

Пожежа на підстанції в Бєлгороді: дивіться відео

Які наслідки обстрілу в Харкові

Росіяни почали атакувати місто приблизно опівночі. Один "приліт" був у Салтівському районі, а другий – у Холодногірському. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що одне з влучань було в критично важливий для нормального життєзабезпечення міста об'єкт.

Нещодавно – була нова порція "бавовни" в Бєлгороді: дивіться відео