У Салтівському районі влучили в критично важливий об'єкт для нормального життєзабезпечення міста. На місці виникла сильна пожежа. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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У Холодногірському є влучання у підприємство. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов після опівночі повідомляв, що російські окупанти завдають ударів по Харкову. Він просив людей не ігнорувати сигнали тривоги та максимально перебувати в укриттях.

Попередні обстріли Харкова

Росіяни фактично щодня обстрілюють прифронтовий Харків. Наприклад, 7 вересня росіяни гатили по місту також після опівночі. В одному з районів Харкова були пошкодження інфраструктури.

Зранку 7 вересня росіяни теж атакували Харків. Тоді з-під завалів дістали трьох людей.

Вночі 6 вересня ворог знову кілька разів обстріляв Харків, загинула жінка.

Окупанти завдали ракетного удару по Індустріальному району. Одна з ворожих ракет влучила в житловий будинок. Інша – впала неподалік ще одного житлового будинку. Виникла пожежа.

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