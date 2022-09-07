Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський зауважив, що зараз певно кожен українець пишається нашими воїнами. І це, за словами президента, правильне відчуття, повідомляє 24 канал.

До теми Маємо хороші новини з Харківщини, – Зеленський звернувся до українців

Зеленський підтвердив "хороші новини" з Харківщини

Він зауважив, що хоч більшість вже напевно бачили, що останнім часом відбувається на Харківщині, ще не час називати населені пункти.

Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви уже бачили повідомлення щодо українських оборонців. Думаю, зараз кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів – це заслужена гордість, правильне відчуття,

– сказав президент.

Глава держави додав, що хоч ще не час називати населені пункти, куди повертається український прапор., проте час сказати слова вдячності.

Президент подякував військовим

Володимир Зеленський подякував бригадам, які просуваються на фронті або ж чітко виконують свої завдання, проявляючи мужність та героїзм.

Час сказати слова подяки 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді й 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість, за героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. Також дякую сьогодні 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах зосередження окупантів на півдні нашої країни й 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції,

– повідомив Зеленський.

Він зауважив, що кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України й загальну ситуацію по всьому фронту.

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