Во время вечернего обращения Владимир Зеленский отметил, что сейчас, наверное, каждый украинец гордится нашими воинами. И это, по словам президента, правильное чувство, сообщает 24 канал.

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Зеленский подтвердил "хорошие новости" из Харьковщины

Он отметил, что хотя большинство уже наверняка видели, что в последнее время происходит в Харьковской области, еще не время называть населенные пункты.

На этой неделе есть хорошие новости из Харьковщины. Видимо, все вы уже видели сообщения относительно украинских защитников. Думаю, сейчас каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов – это заслуженная гордость, правильное чувство,

– сказал президент.

Глава государства добавил, что хоть еще не время называть населенные пункты, куда возвращается украинский флаг, однако пора сказать слова благодарности.

Президент поблагодарил военных

Владимир Зеленский поблагодарил бригады, которые продвигаются на фронте или четко выполняют свои задачи, проявляя мужество и героизм.

Пора сказать слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость, за героизм, проявленные во время выполнения боевых задач. Также спасибо сегодня 406-й отдельной артиллерийской бригаде за чрезвычайно успешные попадания в районах сосредоточения оккупантов на юге нашей страны и 60-й отдельной пехотной бригаде, последовательно продвигающей наши позиции,

– сообщил Зеленский.

Он отметил, что каждый успех наших военных в том или ином направлении меняет в пользу Украины и общую ситуацию по всему фронту.

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