Зеленский уверен, что каждый гражданин сейчас испытывает гордость за наших воинов.

К теме Каждый чувствует гордость за наших воинов, – Зеленский подтвердил хорошие новости из Харьковской области

Успех на одном направлении улучшает общую ситуацию

Президент поблагодарил 25-ю воздушно-десантную бригаду, 92-ю отдельную механизированную бригаду и 80-ю десантно-штурмовую бригаду, 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду и 60-ю отдельную пехотную бригаду. Воины постепенно продвигают наши позиции.

Он добавил, что каждый успех наших военных на том или ином направлении меняет в пользу Украины и общую ситуацию по всему фронту. Чем сложнее оккупантам, тем лучше будут позиции у наших защитников на Донбассе, надежнее оборона Запорожья и Николаева, городов Днепропетровской области. Таким образом сможем быстрее освободить Приазовье и весь юг.

День военной разведки

Зеленский анонсировал, что теперь ежегодно 7 сентября будут отмечать День военной разведки. Вклад разведчиков в нашу защиту и будущую победу невозможно переоценить.

Раньше этого праздника не было на государственном уровне, хотя обычно разведчиков и поздравляли в этот день. Президент поблагодарил разведчиков, наградил их, а также подписал указ об этом дне.

Украина добивается освобождения пленных

Зеленский поднял тему военнопленных украинцев. Он заверил, что на уровне разведки и других вовлеченных структур власти пытаемся добиться освобождения наших пленных. Эта работа никогда не прекращалась.

Кроме того, активные действия ВСУ означают также и возможность задержания достаточного количества врагов, чтобы побудить захватчиков к обмену и освобождению пленных.

Я подчеркиваю: мы помним обо всех наших людях, которых удерживают оккупанты,

– подчеркнул глава государства.

Санкции СНБО

Президент рассказал о важном решении Совета национальной безопасности и обороны Украины. Новые санкции применили к 606 человекам, принадлежащим к руководящей верхушке россии:

28 членов совета безопасности россии,

154 члена совета федерации россии,

424 депутата госдумы россии.

Все ответственны за эту войну. Ответственности не избежит никто, это лишь вопрос времени. Зеленский отметил, что уже сделали часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов ради ответственности для них.

Важная операция СБУ

Президент также сказал о важной операции СБУ. Она касается деятельности некоторых подсанкционных лиц на территории Украины.

Я неоднократно подчеркивал: контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет. Похоже, кое-кто из них не понял. Что ж, поймут,

– предупредил политик.

Он подчеркнул, что должностные лица таможни, которые помогали контрабандистам, в том числе и среди руководителей, отстранены и получат законный ответ на все свои незаконные действия.

У некоторых обнаружили иностранное гражданство, в частности российское и румынское. Поэтому этих лиц лишили украинского гражданства.

Бюджетное совещание

Зеленский провел совещание с главой правительства, министром финансов, профильным заместителем руководителя Офиса по бюджету на следующий год. Он отметил, что это будет бюджет страны, которая воюет.

Более триллиона гривен направят на сектор безопасности и обороны. Это приоритет номер один. Социальные обязательства должны полностью обеспечиваться. Это касается пенсий. Правительство должно обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров. Сокращение всех некритических расходов государства. Все, что не помогает обороне, не помогает экономическому развитию страны, социальному и культурному обеспечению наших людей. Правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, на аппарат, на институты. Активизация экономических отношений. Программа кредитования "5-7-9%" сохраняется. Будут действовать также и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать, сохранять рабочие места, привлекать новых работников. Создадут специальный фонд восстановления, который будет наполняться, в том числе за счет конфискованных российских активов.

Зеленский надеется, что проект бюджета будет подан в Верховную Раду вовремя.

Разговор с Шольцем

Зеленский сегодня говорил с канцлером Германии Олафом Шольцем. Поднимали темы ответственности государства-террориста, дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины, финансовой поддержки нашего государства.

Украинский лидер поблагодарил канцлера за подтверждение 5 миллиардов евро макрофина от Европейского Союза. Это важное решение. По словам Зеленского, предоставление еще трех миллиардов евро обсуждается, ожидают формат решения.

Зерно продолжают экспортировать

Президент отчитался, что украинское продовольствие уже экспортировали на 3 континента. В частности, 54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов – в Африку, 32 судна – в Европу.

Сегодня в россии прозвучало очередное откровенно лживое заявление, что якобы абсолютное большинство украинского зерна экспортируется именно в европейские страны. Однако Зеленский отметил, что ложь оккупантов уже никого не удивляет.

Он добавил, что до конца этого месяца из морских портов могут экспортировать 3 миллиона тонн агропродукции. Значительная часть – для беднейших и самых нуждающихся стран. Например, доставлен первый груз в Эфиопию.

В отличие от России мы не делаем расистского разделения мира на тех, кто заслуживает безопасность, и кто якобы не заслуживает, на тех, кто заслуживает жить без голода, и на тех, кто якобы не заслуживает,

– добавил президент.

Он подытожил, что Украина была, есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности.

Подробнее – обращение Зеленского за 7 сентября: видео