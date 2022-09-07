Зеленський впевнений, що кожен громадянин зараз відчуває гордість за наших воїнів.

До теми Кожен відчуває гордість за наших воїнів, - Зеленський підтвердив хороші новини з Харківщини

Успіх на одному напрямку покращує загальну ситуацію

Президент подякував 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді, 406-й окремій артилерійській бригаді та 60-й окремій піхотній бригаді. Воїни поступово просувають наші позиції.

Він додав, що кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України й загальну ситуацію по всьому фронту. Чим складніше окупантам, тим ліпшими будуть позиції в наших оборонців на Донбасі, надійнішою оборона Запоріжжя та Миколаєва, Дніпропетровщини. Таким чином зможемо швидше звільнити Приазов'я і весь південь.

День воєнної розвідки

Зеленський анонсував, що відтепер щорічно 7 вересня відзначатимуть День воєнної розвідки. Внесок розвідників у наш захист та майбутню перемогу неможливо переоцінити.

Раніше цього свята не було на державному рівні, хоча зазвичай розвідників і вітали в цей день. Президент подякував розвідників, нагородив їх, а також підписав указ про цей день.

Україна добивається звільнення полонених

Зеленський підняв тему військовополонених українців. Він запевнив, що на рівні розвідки та інших залучених структур влада намагаємося добитися звільнення наших полонених. Ця робота ніколи не припинялася.

Крім того, активні дії ЗСУ означають також і можливість затримання достатньої кількості ворогів, аби спонукати загарбників до обміну та звільнення полонених.

Я підкреслюю: ми пам’ятаємо про всіх наших людей, яких утримують окупанти,

– наголосив глава держави.

Санкції РНБО

Президент розповів про важливе рішення Ради національної безпеки і оборони України. Нові санкції застосували до 606 людей, які належать до керівної верхівки росії:

28 членів ради безпеки росії,

154 члени ради федерації росії,

424 депутати держдуми росії.

Усі відповідальні за цю війну. Відповідальності не уникне ніхто, це лише питання часу. Зеленський зазначив, що вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради відповідальності для них.

Важлива операція СБУ

Президент також сказав про важливу операцію СБУ. Вона стосується діяльності деяких підсанкційних осіб на території України.

Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють,

– попередив політик.

Він наголосив, що посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії.

У декого виявили іноземне громадянство, зокрема російське та румунське. Відтак цих осіб позбавили українського громадянства.

Бюджетна нарада

Зеленський провів нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільним заступником керівника Офісу щодо бюджету на наступний рік. Він зауважив, що це буде бюджет країни, яка воює.

Понад трильйон гривень спрямують на сектор безпеки й оборони. Це пріоритет номер один. Соціальні зобов’язання мають повністю забезпечуватися. Це стосується пенсій. Уряд має забезпечити індексацію пенсій для всіх наших пенсіонерів. Скорочення всіх некритичних видатків держави. Все, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному та культурному забезпеченню наших людей. Уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції. Активізація економічних відносин. Програма кредитування "5-7-9%" зберігається. Діятимуть також і інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберігати робочі місця, залучати нових працівників. Створять спеціальний фонд відновлення, який наповнюватиметься зокрема за рахунок конфіскованих російських активів.

Зеленський сподівається, що проєкт бюджету буде поданий до Верховної Ради вчасно.

Розмова з Шольцом

Зеленський сьогодні говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Піднімали теми відповідальності держави-терориста, подальше посилення оборонних спроможностей України, фінансова підтримка нашої держави.

Український лідер подякував канцлеру за підтвердження 5 мільярдів євро макрофіну від Європейського Союзу. Це важливе рішення. За словами Зеленського, надання ще трьох мільярдів євро обговорюється, очікують формат рішення.

Зерно продовжують експортувати

Президент відзвітував, що українське продовольство вже експортували на 3 континенти. Зокрема, 54 судна вже відправлені в Азію, 16 суден – у Африку, 32 судна – у Європу.

Сьогодні в росії прозвучала чергова відверто брехлива заява, що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме у європейські країни. Однак Зеленський зауважив, що брехня окупантів вже нікого не дивує.

Він додав, що до кінця цього місяця з морських портів можуть експортувати 3 мільйони тонн агропродукції. Значна частина – для найбідніших і найнужденніших країн. Наприклад, доставлено перший вантаж до Ефіопії.

На відміну від Росії ми не робимо расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує, на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито не заслуговує,

– додав президент.

Він підсумував, що Україна була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки.

Детальніше – звернення Зеленського за 7 вересня: відео