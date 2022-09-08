Так, місцеві повідомляють про вибух. Майже по всьому місту зникло світло, а також є перебої з водопостачанням. Ці повідомлення з'явились у російських телеграм-каналах, передає 24 канал.

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Загорілась підстанція

У мережі з'явились яскраві кадри вибуху. Росіяни – шоковані. Про відсутність електропостачання повідомляють не тільки у самому Бєлгороді, а й в області.

За повідомленнями очевидців, зайнялася підстанція на Князя Трубетського. Люди прокинулись через сильні спалахи в небі. Кажуть, що горіло близько хвилини. Потім полум'я зменшилось, приїхали пожежники.

Вибух на станції: відео

Так, на відео видно, що у деяких районах – тьма. Зокрема, в Майському та Дубовому районі. Лише подекуди видніються вогники. Вуличне освітлення на дорогах теж зникло.

Бєлгород заполонила тьма: відео

Тим часом в місцевому обленерго повідомляють про аварійне відключення. Запевняють, що під ранок світло у бєлгородців з'явиться.

У небі були яскраві спалахи: відео

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