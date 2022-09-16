Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Росіяни скаржаться на відсутність світла.

Цікаво Хтось обстріляв Валуйки Бєлгородської області: пошкоджена підстанція, місто частково без світла

В Бєлгородській області – нова "бавовна"

Вночі 16 вересня росіяни почали повідомляти про "хлопки" у Валуйках. Після цього з'явилася інформація, що підстанція, яка живила місто, зазнала пошкоджень, тож там частково зникло світло.

У Валуйках після "бавовни" зникло світло:

Дивіться, де розташовані Валуйки на мапі

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