Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Росіяни скаржаться на відсутність світла.
Цікаво Хтось обстріляв Валуйки Бєлгородської області: пошкоджена підстанція, місто частково без світла
В Бєлгородській області – нова "бавовна"
Вночі 16 вересня росіяни почали повідомляти про "хлопки" у Валуйках. Після цього з'явилася інформація, що підстанція, яка живила місто, зазнала пошкоджень, тож там частково зникло світло.
У Валуйках після "бавовни" зникло світло:
Дивіться, де розташовані Валуйки на мапі
Варто подивитися – у росії сталася нова бавовна: відео