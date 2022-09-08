Росіяни скаржаться, що їх масово не пускають до Грузії

Щодня заборону на в'їзд отримують кілька десятків росіян. Про це повідомляють росЗМІ.

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За даними одного із пропагандистських медіа, посилення контролю на кордоні почалося кілька тижнів тому. Обмеження щодо в'їзду торкнулися росіян незалежно від їхніх обставин і причин поїздки.

Якщо немає документа на проживання, посвідки на проживання, то ніякі інші документи не є гарантією в'їзду до Грузії для російських громадян,

– зазначив директор громадської організації Free Russia Foundation на Південному Кавказі Єгор Куроптев.

Зазначається, що з березня по червень 2022 року 3 036 громадян росії "розвернули" на в'їзді Грузії. Причини цього в МВС країни не роз'яснювали.

Крім того, як відомо, шоста частина росіян, які приїхали до Грузії після початку війни в Україні, затрималися там довше ніж на місяць.

Обмеження для російських туристів: коротко

Країни Балтії та Польща виступали за повну заборону в'їзду російських туристів до Євросоюзу. Одним з перших про відповідну заборону заговорив президент Володимир Зеленський.

Глава держави закликав країни Заходу обмежити в'їзд для росіян, щоб це спричинило тиск на лідера росії владіміра путіна.

Пропозиція Зеленського знайшла підтримку в Польщі, країнах Балтії та серед інших держав. Натомість проти виступила Німеччина, Франція та ще декілька країн ЄС.

У підсумку Євросоюз вирішив призупинити з росією угоду про спрощену видачу віз.

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