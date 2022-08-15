Шольц сказав, що важливо не ускладнювати життя опонентам кремля

Про це канцлер Німеччини сказав після зустрічі з лідерами країн Північної Європи в Осло. Шольц заявив, що місце для дебатів на європейському рівні щодо заборони видачі віз російським туристам є.

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Та водночас, за його словами, важливо не ускладнювати життя опонентам кремля, які тікають з росії.

Для нас важливо те, що ми розуміємо, що багато людей тікають з росії, тому що вони не згодні з російським режимом,

– зазначив лідер Німеччини.

Він додав, що всі рішення, які приймає ЄС, "не повинні ускладнювати виїзд з країни, відмежування від керівництва і диктатури в росії".

Україна та деякі представники ЄС вимагають заборонити видачу віз росіянам

У липні з'явилася інформація, що Естонія готує пропозиції для Євросоюзу, аби припинити видачу віз росіянам. Та в Європейській комісії заявили, що не можуть ухвалити рішення про повну заборону віз для громадян росії. Там пояснили, що такі заходи можуть вживати самостійно держави-члени ЄС.

Ще однією країною, яка активно добивається заборони видачі віз для росіян, є Фінляндія. Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вважає, що росіянам слід обмежити видачу туристичних віз на загальноєвропейському рівні.

Вона наголошувала, що неправильно, що росіяни можуть жити нормальним життям і подорожувати Європою, коли росія веде агресивну та жорстоку війну в Європі.

До речі Ще 2 країни виступили за обмеження видачі шенгенських віз росіянам

У серпні президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд усім громадянам росії. За його словами, заборона на в'їзд змусить росіян змінити думку щодо агресії проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ще раніше виступив проти колективної відповідальності росіян. Він впевнений, що це війна путіна, хоча підтримка російського диктатора у росії складає понад 80%.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відповів Шольцу, наголосивши, що це війна усіх росіян.

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