Країни ЄС починають реагувати на прохання України зупинити видачу шенгенських віз для росіян. Спочатку ймовірність такого кардинального сценарію виглядала низькою, але, які з'ясувалося, росіяни встигли набриднути багатьом європейським країнам.

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Данський уряд готовий піти на скасування видачі шенгенських віз для громадян країни-окупанта. Про це заявив міністр імміграції Данії Кааре Дібвада.

Він також заявив, що на такий крок має піти весь ЄС, адже дозвіл видача віз росіянам бодай однією країною відкриє їм двері до всіх країн Євросоюзу.

Те, що запропонувала Естонія, розумно. Виступити із загальноєвропейською відповіддю. Але зрозуміло, що якщо в Європі є лише одна країна, куди росіяни можуть в'їхати, то в принципі можна в'їхати і у всю Шенгенську зону. Ось чому ЄС – це рамки, в яких це має бути зроблено,

– сказав Дібвада.

За втілення пропозиції закрити росіянам кордони ЄС виступила також і Литва.

Нагадаємо, Естонія заявила, що обмежить в'їзд для росіян вже з 18 серпня, а Чехія закликає Європейський Союз розглянути заборону видачі шенгенських віз росіянам вже у серпні.

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