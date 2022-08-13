Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич о 21:09. Удару завдали приблизно за годину до цієї публікації. Днем раніше система протиповітряної оборони змогла збити ракету в районі Південноукраїнської АЕС.

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Ракета розірвалася в одному з районів Миколаєва

Третя повітряна тривога за добу почалася на Миколаївщині практично в момент, коли жителі почули перші вибухи. На жаль, під час неї зазнала поранень щонайменше одна людина.

Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З'ясовуємо наслідки,

– написав очільник Миколаєва.

На місці вибуху ракети працюють екстрені служби. Наразі не повідомляють, які саме ушкодження є в будинку, тому кількість потерпілих може зрости.

Важливо! Поширювати фото та відео наслідків російського удару можна лише після того, як це зроблять представники влади або державні служби. Якщо зробити це надто швидко, то ворог може скоригувати вогонь завдавши значно більшої шкоди.

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