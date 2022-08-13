Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич о 21:09. Удару завдали приблизно за годину до цієї публікації. Днем раніше система протиповітряної оборони змогла збити ракету в районі Південноукраїнської АЕС.
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Ракета розірвалася в одному з районів Миколаєва
Третя повітряна тривога за добу почалася на Миколаївщині практично в момент, коли жителі почули перші вибухи. На жаль, під час неї зазнала поранень щонайменше одна людина.
Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З'ясовуємо наслідки,
– написав очільник Миколаєва.
На місці вибуху ракети працюють екстрені служби. Наразі не повідомляють, які саме ушкодження є в будинку, тому кількість потерпілих може зрости.
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