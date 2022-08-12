росія продовжує займатися ядерним тероризмом. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що цього разу ракету збили зовсім поруч з Південноукраїнською АЕС.

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ППО збило ракету над Доманівкою Миколаївської області, – голова ОВА Віталій Кім. Увага! Це зовсім поруч з Південноукраїнською АЕС, кажуть місцеві мешканці,

– заявив Цаплієнко.

росіяни обстріляли Запоріжжя

російські загарбники 12 серпня обстріляли Запоріжжя. Наразі відомо про 5 "прильотів" у центр міста. Окрім того, є непідтверджена інформація про "приліт" у передмістя Запоріжжя.

Пошкоджена інфраструктура міста. На місці "прильоту" спалахнула пожежа. Постраждала щонайменше одна людина. Деталей про її стан наразі не розкривають. Даних про загиблих, на щастя, немає.

Місцевих жителів закликали не ігнорувати повітряних тривог. Окрім того, людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця "прильотів".

Ворог вдарив по Краматорську

Окупанти 12 серпня також вдарили по Краматорську (Донецька область). Павло Кириленко – очільник Донецької обласної військової адміністрації – повідомив про 2 загиблих. Окрім того, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 13 людей.

росіяни пошкодили щонайменше 20 будинків. У приватному секторі спалахнула пожежа. Наразі працюють рятувальники та правоохоронці.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу колосальних втрат. Станом на 12 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про 43 200 ліквідованих окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1849 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 4108 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 975 (+1) одиниць,

РСЗВ – 261 (+0) одиниця,

засоби ППО – 136 (+2) одиниць,

літаків – 233 (+1) одиниці,

гелікоптерів – 193 одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) одиниць,

крилаті ракети – 185 одиниць,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 (+3) одиниця,

спеціальна техніка – 90 одиниць.

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