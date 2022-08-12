Інформацію про втрати ворога вранці 12 серпня оприлюднив Генштаб ЗСУ. Дані уточнюватимуть через високу інтенсивність боїв.

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Актуальні дані про втрати ворога

особового складу – приблизно 43200 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1849 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 4108 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 975 (+1) одиниць,

РСЗВ – 261 (+0) одиниця,

засоби ППО – 136 (+2) одиниць,

літаків – 233 (+1) одиниці,

гелікоптерів – 193 одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) одиниць,

крилаті ракети – 185 одиниць,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 (+3) одиниця,

спеціальна техніка – 90 одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Яка зараз ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку зафіксували обстріли поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки.

зафіксували обстріли поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки. На Краматорському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам'янського. Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам'янське та Івано-Дар'ївка, успіху не мав, відійшов.

ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам'янського. Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам'янське та Івано-Дар'ївка, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Івано-Дар'ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського. В результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник частково мав успіх.

ворог здійснював обстріли з танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Івано-Дар'ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського. В результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник частково мав успіх. На Авдіївському напрямку були артилерійські обстріли біля Водяного, Олександрополя, Авдіївки та Пісків. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Водяного. Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар'їнки, успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски.

Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар'ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування поновив наступ на Кодему, бойові дії тривають.