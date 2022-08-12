Інформацію про втрати ворога вранці 12 серпня оприлюднив Генштаб ЗСУ. Дані уточнюватимуть через високу інтенсивність боїв.
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Актуальні дані про втрати ворога
- особового складу – приблизно 43200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 1849 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4108 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 975 (+1) одиниць,
- РСЗВ – 261 (+0) одиниця,
- засоби ППО – 136 (+2) одиниць,
- літаків – 233 (+1) одиниці,
- гелікоптерів – 193 одиниці,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) одиниць,
- крилаті ракети – 185 одиниць,
- кораблі та катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 (+3) одиниця,
- спеціальна техніка – 90 одиниць.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Яка зараз ситуація на Донбасі
- На Слов'янському напрямку зафіксували обстріли поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки.
- На Краматорському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам'янського. Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам'янське та Івано-Дар'ївка, успіху не мав, відійшов.
- На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Івано-Дар'ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського. В результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник частково мав успіх.
- На Авдіївському напрямку були артилерійські обстріли біля Водяного, Олександрополя, Авдіївки та Пісків. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Водяного. Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар'їнки, успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски.
Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар'ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування поновив наступ на Кодему, бойові дії тривають.
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