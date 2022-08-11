За даними джерел 24 каналу в розвідці, прихована мобілізація у росії та тотальна на території Донбасу разом із активним вербуванням найманців дозволяють загарбникам компенсовувати свої втрати. Однак набір великої кількості боєздатних чоловіків за всі 5 місяців бойових дій ще жодного разу не дозволив росіянам збільшити початкову чисельність свого війська.

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З кожним місяцем кількість батальйонно-тактичних груп, які беруть участь у війні проти України, мала тенденцію до зменшування.

За тиждень "відвалилися" кілька БТГ

Загарбники постійно концентрували своє військо на тому чи іншому напрямі, намагалися знищити міста та просунутися, після чого розбиті батальйонно-тактичні групи відправляли на перегруповання.

У росії або в тиловій зоні до залишків знищених формувань привозили нових смертників, після чого угруповання знову оголошували боєздатним та відправляли у бій.

Так само путінські ординці роблять із технікою. Однак якщо на початку війни на полі бою можна було побачити новенькі танки, БТРи, МТЛБ та іншу бронетехніку, то зараз в Україну везуть здебільшого розконсервовані 40-річні зразки.

На початку серпня російські генерали хизувалися тим, що їм вдалося поповнити своє військо та досягти позначки у 100 батальйонно-тактичних груп у зоні війни. Втім, вже через тиждень їм довелося виводити одне формування. Адже робота української артилерії та авіації зробила ту БТГ небоєздатною.

Через всі ці чинники, хоча росія й досі має величезний потенціал ведення нищівної війни за рахунок вогневого валу, з кожним тижнем чисельність окупаційного війська поступово зменшується. При цьому організувати наступ на якесь велике місто чи задуматися про черговий "героїчний прорив до Києва" росіяни наразі не можуть. Адже для цього їм доведеться продемонструвати "жест доброї волі" ледве не на всіх оперативних напрямках та формувати ударний кулак десь під Мозирем.

Ба більше, політично подібний крок є просто неможливим, а зібрати потрібну кількість військ та озброїти їх для відкриття нового фронту, станом на сьогодні, окупанти не можуть собі дозволити. Бо вони ледве здатні забезпечити свій особистий склад всім потрібним. Крім того, через роботу HIMARS у загарбників виникають постійні додаткові проблеми із логістикою.

Добровольців вистачає

Тим не менш, за даними розвідки, всередині росії та на території окупованого Криму ще перебуває багато чоловіків, які готові підписувати короткострокові контракти та відправлятися на війну в Україну. Тому поповнення свого війська та підтримання його чисельності на рівні 200+ тисяч осіб може тривати достатньо довго виключно за рахунок кровожерливості та жадібності населення. А от із постійним переозброєнням загарбницьких батальйонів та бригад у росії може початися справжня проблема.

Бо вироготовити стільки танків, скільки вже втратили окупанти, у кремлі не можуть фізично, а розконсервована техніка має серйозні проблеми та не є модернізованою. Втім, путіну глибоко наплювати, чи воюють "ваньки" у новітньому танку з динамічним захистом, чи їх запхали у танк, на якому каталися їхні діди.