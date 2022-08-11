По данным источников 24 канала в разведке, скрытая мобилизация в россии и тотальная на территории Донбасса вместе с активной вербовкой наемников позволяют захватчикам компенсировать свои потери. Однако набор большого количества боеспособных мужчин за все 5 месяцев боевых действий еще ни разу не позволил россиянам увеличить первоначальную численность своего войска.

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С каждым месяцем количество батальонно-тактических групп, участвующих в войне против Украины, имело тенденцию к уменьшению.

Через неделю "отвалились" несколько БТГ

Захватчики постоянно концентрировали свое войско в том или ином направлении, пытались уничтожить города и продвинуться, после чего разбитые батальонно-тактические группы отправляли на перегруппировку.

В россии или в тыловой зоне в остатки уничтоженных формирований привозили новых смертников, после чего группировку снова объявляли боеспособным и отправляли в бой.

Так же путинские ордынцы поступают с техникой. Однако , если в начале войны на поле боя можно было увидеть новенькие танки, БТРы, МТЛБ и другую бронетехнику, то сейчас в Украину везут в основном расконсервированные 40-летние образцы.

В начале августа российские генералы кичились тем, что им удалось пополнить свое войско и достичь отметки в 100 батальонно-тактических групп в зоне войны. Впрочем, уже через неделю им пришлось выводить одно формирование. Ведь работа украинской артиллерии и авиации сделала БТГ небоеспособной.

Из-за всех этих факторов, хотя россия до сих пор имеет огромный потенциал ведения сокрушительной войны за счет огневого вала, с каждой неделей численность оккупационного войска постепенно уменьшается. При этом организовать наступление на какой-то большой город или задуматься об очередном "героическом прорыве в Киев" россияне пока не могут. Ведь для этого им придется продемонстрировать "жест доброй воли" чуть ли не во всех оперативных направлениях и формировать ударный кулак где-нибудь под Мозырем.

Более того, политически подобный шаг просто невозможен, а собрать нужное количество войск и вооружить их для открытия нового фронта, по состоянию на сегодняшний день, оккупанты не могут себе позволить. Они едва способны обеспечить свой личный состав всем нужным. Кроме того, из-за работы HIMARS у захватчиков возникают дополнительные постоянные проблемы с логистикой.

Добровольцев хватает

Тем не менее, по данным разведки, внутри россии и на территории оккупированного Крыма еще много мужчин, которые готовы подписывать краткосрочные контракты и отправляться на войну в Украину. Поэтому пополнение своего войска и поддержание его численности на уровне 200 тысяч человек может длиться достаточно долго исключительно за счет кровожадности и жадности населения. А вот с постоянным перевооружением захватнических батальонов и бригад в россии может возникнуть настоящая проблема.

Потому что произвести столько танков, сколько уже потеряли оккупанты, в кремле не могут физически, а расконсервированная техника имеет серьезные проблемы и не модернизирована. Впрочем, путину глубоко наплевать, воюют ли "ваньки" в новейшем танке с динамической защитой, или запихали их в танк, на котором катались их деды.