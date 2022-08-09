За даними джерел 24 каналу в розвідці, посилене полювання озброєних осіб з так званих "ДНР" та "ЛНР", а також мобільних загонів росіян на цивільних жителів Донбасу триватиме аж до 18 серпня. Перед представниками "військкоматів" поставили чітку задачу – залучити до війська 15 тисяч осіб.

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Тому останніми днями на вулицях Луганська, Донецька та інших окупованих міст на сході обзроєні люди хапають взагалі всіх чоловіків. Навіть тих, у кого є документи про непридатність до служби чи бронювання.

Загинуть всі

Кожен, кого загарбники примусово відправлять на війну, рано чи пізно загине. Адже примусово мобілізованих використовують виключно як "гарматне м'ясо".

При цьому рідні таких людей, ймовірно, навіть не зможуть попрощатися з тілом, бо для приховання втрат російські командири привозять не більше 20% рештків загиблих.

Ті ж, кому все ж таки пощастить вижити, залишаться без кінцівок або потраплять до полону. Однак з точки зору українського законодавства, такі люди, якщо їх взяли у полон під час бою, є терористами.

Навіть у випадку, якщо мобілізований не вбив нікого з цивільних чи військових, його посадять на 12 – 15 років. Якщо ж правоохоронці доведуть, що людина причетна до скоєння тяжких злочинів, їй загрожує пожиттєве ув'язнення. Втім, утримуватимуть засуджених у таборах для військовополонених. Однак без жодних шансів повернутися додому по обміну, оскільки російська сторона взагалі практично не обмінює нікого з мобілізованих на Донбасі.

Крім того, після закінчення війни та терміну ув'язнення, люди, які брали участь у війні проти України, назавжди утратять шанси нормально жити у нашій державі. Адже засуджені за участь у терористичній організації, зрадники Батьківщики та ті, хто посягав на територіальну цілісність України, ніколи не зможуть влаштуватися на будь-яку роботу.

Ті, хто правильно здасться у полон, гарантовано отримають амністію

Той факт, що загони мобілізваних на Донбасі здебільшого не протестують проти примусової участі у війні, а також раз за разом йдуть на вірну смерть, свідчить про те, що російські командири добре організували нагляд за ними. Попри неймовірний страх, підрозділи відправлених путіним на загибель зазвичай дислокуються на першій лінії фронту. Позаду них перебувають кадрові російські солдати, які стрілятимуть у дезертирів без попередження.

Коли ж мобілізованих відправляють у наступ, їх дії контролюють загородзагони з кулеметами, а у випадку непокори бунти подавляють кадировці. Саме через це дезертирство в напрямку свого рідного міста зазвичай ні до чого не приводить, а здатися в полон українській стороні мобілізовані бояться. Втім, переходити через "нуль" можна цілком безпечно та з гарантіями подальшого нормального життя.

За словами українських військовослужбовців, які називають себе "тінями Донбасу", всі, хто хоче отримати шанс на виживання, ніколи не брати участь у бойових діях та взагалі хоча б колись зустрітися з рідними, мають знати просту інструкцію, як це зробити. Перед здачею у полон мобілізовані мають написати на пошту tinidonbasy@gmail.com та ретельно виконувати всі вказівки. У подальшому фахівці не просто розкажуть, де і як небажаючих воювати виводитимуть з небезпечної зони, але й гарантують їм повну амністію.



Мобілізовані у так званих "ДНР" та "ЛНР" можуть уникнути покарання та залишитися живими / Фото "Тіні Донбасу"

Перші кілька десятків мобілізованих на Донбасі вже скористалися цією пропозицією. Наразі вони перебувають у повній безпеці, отримали грошове забезпечення та достойну роботу.