За даними джерел 24 каналу у розвідці, російські генерали продовжують примусово забирати людей на війну. Військові здійснюють рейди на заводи та шахти, мобілізовуючи фактично останній персонал. Змушують воювати також інвалідів та людей із серйозними проблемами зі здоров'ям.

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Крім того, військові злочинці здійснюють поквартирні обходи у пошуках чоловіків віком від 18 до 65 років, які ховаються від мобілізації. Вони кажуть, що від участі у бойових діях не сховається ніхто.

До лікарень кожного дня привозять сотні самострілів

Як стверджують розвідники, росіяни продовжують концентрацію мобілізованих неподалік від Сєвєродонецька та Лисичанська. Великі групи погано озброєних чоловіків закидають на передову та змушують йти на штурм добре укріплених позицій ЗСУ.

З фронту повертаються лише одиниці. Українські військові артилерією та мінометами успішно знищують мобілізованих тисячами. Поранених майже ніхто не евакуйовує, а тих "трьохсотих", яких змогли витягти з-під вогню такі ж мобілізовані, прибувають у лікарні без рук, ніг та з жахливими травмами. Якщо можуть, вони розповідають, які жахи відбуваються на фронті.

Ті ж, кого ще не кинули у бій в якості гарматного м'яса, розуміють ситуацію та в паніці шукають хоча б якісь варіанти, аби не брати участь у війні. Багато хто вирішує вистрілити у себе.

Випадки самострілів трапляються дедалі частіше. Лише 9 квітня до Новоайдарської лікарні на Луганщині привезли дві вантажівки з пораненими. Подібна ж ситуація спостерігається у кожному медичному закладі на Донбасі.

Вільних ліжкомісць для надання допомоги пораненим немає ніде – все забито пораненими росіянами та мобілізованими.

Як мобілізованим на Донбасі залишитися живими

Цілком ймовірно, що всіх, кого лише зможуть зібрати та поставити у стрій на Донеччині та Луганщині, росіяни відправлять на масовий штурм Лисичанська та Сєвєродонецька вже найближчими днями. При цьому мобілізованих відправлять на мінні поля, на дороги, по яким працюватимуть добре пристріляні міномети, САУ та гаубиці. Техніка, яку планують віддадти у "бойові" підрозділи примусово захоплених для війни, перебуває у жахливому стані. При цьому на ній не встановлено ніякого захисту навіть від РПГ, не кажучи про NLAW та Javelin, від яких порятунку взагалі немає.

За спинами мобілізованих стоятимуть загородзагони, які знищуватимуть всіх, хто не піде у бій. Вперед їх будуть вести ідейні бойовики, яких призначили командирами підрозділів. Вони обіцяють своєму керівництву розстрілювати боягузів "за законами воєнного часу". У цій ситуацій єдиною можливістю для мобілізованих врятуватися та отримати хоча б маленький шанс колись побачити своїх рідних – поранити себе на початку бою, або здаватися у полон ЗСУ. Втім, останній варіант може бути небезпечним, оскільки для цього треба вижити під ударами артилерії та взагалі зуміти дістатися до позицій українських захисників. Вчинення самострілу – найбільш надійний спосіб.

Як мобілізовані на Донбасі можуть залишитися живими

За словами експертів з тактичної медицини, найбезпечнішим варіантом з точки зору безпеки життя буде постріл у м'язи нижче коліна. Скоріш за все, росіяни не вивчатимуть порохові сліди та не розбиратимуться, чи людина поцілила собі у ногу самостійно. Втім, якщо мобілізований зможе знайти однодумця, то краще робити постріл з відстані двох метрів. Після поранення треба зупинити кров та промити рану.

Ніякого пошуку "українських" патронів для вчинення самострілу не треба: мобілізованим видають автомати з такими ж патронами та кулями, які використовують і у ЗСУ, і у збройних силах Росії.