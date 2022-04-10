По данным источников 24 канала в разведке, российские генералы продолжают принудительно забирать людей на войну. Военные совершают рейды на заводы и шахты, мобилизуя фактически последний персонал. Заставляют воевать также инвалидов и людей с серьезными проблемами со здоровьем.

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Кроме того, военные преступники совершают поквартирные обходы в поисках мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, которые скрываются от мобилизации. Они говорят, что от участия в боевых действиях никто не скроется.

В больницы каждый день привозят сотни самострелов

Как утверждают разведчики, россияне продолжают концентрацию мобилизованных недалеко от Северодонецка и Лисичанска. Большие группы плохо вооруженных мужчин забрасывают на передовую и заставляют идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВСУ.

С фронта возвращаются только единицы. Украинские военные артиллерией и минометами успешно уничтожают мобилизованных тысячами. Раненых почти никто не эвакуирует, а тех "трехсотых", которых смогли вытащить из-под огня такие же мобилизованные, прибывают в больницы без рук, ног и с ужасающими травмами. Если они могут, они рассказывают, какие ужасы происходят на фронте.

Те же, кого еще не бросили в бой в качестве пушечного мяса, понимают ситуацию и в панике ищут хотя бы какие-нибудь варианты, чтобы не участвовать в войне. Многие решают выстрелить в себя.

Случаи самострелов встречаются все чаще. Только 9 апреля в Новоайдарскую больницу в Луганскую область привезли два грузовика с ранеными. Подобная же ситуация наблюдается в каждом медицинском учреждении на Донбассе.

Свободных койкомест для оказания помощи раненым нет нигде – все забиты ранеными россиянами и мобилизованными.

Как мобилизованным на Донбассе остаться в живых

По всей вероятности, всех, кого только смогут собрать и поставить в строй на Донетчине и Луганщине, россияне отправят на массовый штурм Лисичанска и Северодонецка уже в ближайшие дни. При этом мобилизованных отправят на минные поля, на дороги, по которым будут работать хорошо пристреленные минометы, САУ и гаубицы. Техника, которую планируют отдать в боевые подразделения принудительно захваченных для войны, находится в ужасном состоянии. При этом на ней не установлена ​​никакая защита даже от РПГ, не говоря о NLAW и Javelin, от которых спасения вообще нет.

За спинами мобилизованных будут стоять заграждения, которые будут уничтожать всех, кто не пойдет в бой. Вперед их будут вести идейные боевики, назначенные командирами подразделений. Они обещают своему руководству расстреливать трусов "по законам военного времени". В этой ситуации единственной возможностью для мобилизованных спастись и получить хотя бы маленький шанс когда-нибудь увидеть своих родных – ранить себя в начале боя, или сдаваться в плен ВСУ. Впрочем, последний вариант может оказаться опасным, поскольку для этого нужно выжить под ударами артиллерии и вообще суметь добраться до позиций украинских защитников. Совершение самострела – наиболее надежный способ.

Как мобилизованные на Донбассе могут остаться в живых

По словам экспертов по тактической медицине, самым безопасным вариантом с точки зрения безопасности жизни будет выстрел в мышцы ниже колена. Скорее всего, россияне не будут изучать пороховые следы и не будут разбираться, попал ли человек в ногу самостоятельно. Впрочем, если мобилизованный сможет найти единомышленника, то лучше производить выстрел с расстояния двух метров. После ранения следует остановить кровь и промыть рану.

Никакого поиска "украинских" патронов для совершения самострела не требуется: мобилизованным выдают автоматы с такими же патронами и пулями, которые используют и в ВСУ, и в вооруженных силах России.