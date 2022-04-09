По данным источников 24 канала в разведке, планируя новое наступление, российские генералы поняли, что для достижения хоть какого-то успеха им нужно использовать ВС РФ с максимальной эффективностью. А это означает только одно: в первой волне на штурм самых важных для них участков отправят мобилизованное пушечное мясо.

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Россияне уже примерно распределили свои подразделения для нанесения удара по ВСУ на Донбассе. Согласно их оценке, для штурма Лисичанска и Северодонецка у них катастрофически не хватает собственных сил.

Тысячи семей никогда не увидят своих родных

Как утверждают разведчики, российское военно-политическое командование очень спешит идти в наступление для того, чтобы получить что угодно, что можно назвать победой.

Поэтому захватчики даже примерно не смогли разработать хоть какой-то действенный план выхода на границы Донбасса и Луганщины. Единственная тактика, которую могут использовать рашисты – бить из всех доступных видов вооружений и забрасывать защитников Украины огромным количеством своего личного состава.

Конечно, никаких угрызений совести российские генералы вообще не будут испытывать. Им нужно только одно – захватить Донбасс любой ценой. С любым количеством потерь среди гражданского населения и собственных войск. При этом отдельным бонусом для захватчиков станет убийство как можно большего количества украинцев.

После неудачных попыток захвата Киева, Харькова, Сум и Чернигова для всех россиян стало ясно, что в случае заброса на фронт передовых подразделений ВС РФ, войска заканчиваются очень быстро. Поэтому на Донбассе они не будут отправлять на перед кадровиков и срочников. Первыми пойдут мобилизованные обитатели ОРДЛО.

Это означает только одно: тысячи матерей, жен и детей из оккупированных частей Донбасса и Луганщины никогда не увидят своих сыновей, мужей и родителей. По крайней мере, живыми.

Работники шахт, учителя и студенты, которых военные преступники забрали на войну прямо с работы, не будут иметь никаких шансов на выживание. Потому что их заставят переться на минные поля и районы с очень хорошо пристрелянной артиллерией.

Тела погибших собирать, конечно, никто из российских генералов не собирается. Разве что для уничтожения в печах Донецкого металлургического завода.

Наступление запланировано после 10 апреля

Скорее всего, мобилизованных погонят в их первый и последний бой после 10 апреля. Большинство из них фактически дети 18 – 19 лет. Для этого их уже начали активно перебрасывать в пункты временной дислокации. Конечно, почти все мужчины, которых хватали прямо на улице, в университете или на работе, идти воевать не хотят.

Они находятся в отчаянии, поскольку почти каждый понимает реальное количество потерь как российских подразделений, так и группировок боевиков. Мобилизированные отдают себе отчет, что они не выживут, но убежать до боя фактически никуда не могут. Их содержат под стражей почти без связи с внешним миром. Их оснащают оружием, которое едва стреляет, а кормят – помоями.

Поэтому единственная для них возможность остаться в живых – выбрать подходящий момент для сдачи в плен во время наступления. Как это сделали тысячи мобилизованных в Николаевской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Скорее всего, сдаться без убийства своего же командира или кого-нибудь из "наблюдателей" будет тяжело, но другого способа может не быть.

Кроме того, в разведке подчеркивают, что Украина содержит всех пленных россиян и мобилизованных жителей оккупированных территорий в безопасности и тепле. Бойцы ВСУ и территориальной обороны не пытают и не избивают никого, кто сдал оружие. Поэтому каждый должен помнить, что белая тряпка – лучший вариант, чтобы хотя бы иметь шанс увидеть семью.