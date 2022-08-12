Информацию о потерях врага утром 12 августа обнародовал Генштаб ВСУ. Данные будут уточняться из-за высокой интенсивности боев.
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Актуальные данные о потерях врага
- личного состава – примерно 43200 (+200) человек ликвидировано,
- танков – 1849 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 4108 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 975 (+1) единиц,
- РСЗО – 261 (+0) единица,
- средств ПВО – 136 (+2) единиц,
- самолетов – 233 (+1) единицы,
- вертолетов – 193 единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6) единиц,
- крылатых ракет – 185 единиц,
- кораблей и катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3021 (+3) единица,
- специальной техники – 90 единиц.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
Какая сейчас ситуация на Донбассе
- На Славянском направлении зафиксировали обстрелы вблизи Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополья, Долины и Залимана. Возле последнего враг нанес еще и авиаудар. Противник пытается восполнить потери личного состава и техники.
- На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Серебрянки и Верхнекаменского. Вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, успеха не достиг, отошел.
- На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского. В результате наступления в направлении Горловка – Зайцево противник частично достиг успеха.
- На Авдеевском направлении были артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песков. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного. Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, безуспешно, отошли. Продолжаются боевые действия возле поселка Пески.
Враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не достиг, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.
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