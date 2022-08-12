Генштаб ВСУ обнародовал информацию о происходящем на фронте по состоянию на утро 12 августа. О ситуации на главных направлениях – читайте ниже.
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Какая ситуация на Северной границе
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет. Враг прибегает к демонстрационным действиям с целью сковывания наших подразделений. Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украино-российской границы в Брянской области.
На Харьковском направлении враг производил огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лебяжье, Сосновка, Украинка, Дементиевка, Питомник, Русские и Черкасские Тишки, Шевеловка, Протопоповка, Верхний Салтов, Циркуны, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино. А также нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.
Карта боевых действий на 12 августа / Карта Liveuamap
Что происходит на Донбассе
- На Славянском направлении зафиксировали обстрелы вблизи Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополья, Долины и Залимана. Возле последнего враг нанес еще и авиаудар. Противник пытается восполнить потери личного состава и техники.
- На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Серебрянки и Верхнекаменского. Вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, успеха не достиг, отошел.
- На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского. В результате наступления в направлении Горловка – Зайцево противник частично достиг успеха.
- На Авдеевском направлении были артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песков. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного. Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, безуспешно, отошли. Продолжаются боевые действия возле поселка Пески.
Враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не достиг, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.
Какая ситуация на Донбассе / Карта Liveuamap
Какая обстановка на Юге
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Гуляйполе, Щербаки, Владимировка, Богоявленка, Новоданиловка, Орехов, Новополь, Новоселка и Зализничное. Враг нанес авиаудары неподалеку от Угледара, Малых Щербаков и Новомихайловки.
На Южнобужском направлении, с целью сковывания действий наших подразделений, враг обстреливал позиции Сил обороны и объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Украинка, Посад-Покровское, Лупарево, Степная Долина, Новогригоровка, Веселый Кут, Широкое, Кобзарцы, Кавказ, Белая Криница, Лепетиха, Тополино, Ивановка, Потемкино и Трудолюбовка.
А также нанес авиационные удары поблизости:
- Осокоровки,
- Андреевки,
- Благодатного,
- Новогригоровки и Мирного.
Что происходит на Юге / Карта Liveuamap
Корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
В готовности к применению крылатых ракет морского базирования находятся 2 их носителя. Украинские защитники наносят потери российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.
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