Деталі повідомив Олександр Старух – очільник Запорізької ОВА. Він повідомив про руйнування інфраструктури в Шевченківському районі. "Прильоти" спровокували пожежу.

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Близько 19:15 ворог завдав удар по місту Запоріжжя Загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа,

– мовиться у повідомленні.

Старух нагадав місцевим жителям, що не можна ігнорувати повітряні тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

Окрім того, голова ОВА додав, що потрібно пам'ятати про нерозголошення інформації. Зокрема, фотографувати або знімати на відео місця прильотів.

Зауважте! Також українцям нагадують, що потрібно довіряти лише інформації з офіційних джерел. росія активно поширює фейки, аби посіяти паніку.

Є інформація також про "приліт" у передмістя

Анатолій Куртєв – секретар Запорізької міської ради – повідомив, що зафіксовано удари:

по інфраструктурному об'єкту;

АЗС.

За словами Куртєва, також є інформація про "приліт" у передмістя Запоріжжя. Водночас інформація потребує уточнення.

Внаслідок обстрілу міста постраждала щонайменше одна людина. Інформації про загиблих, на щастя, немає.

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