Деталі повідомив Олександр Старух – очільник Запорізької ОВА. Він повідомив про руйнування інфраструктури в Шевченківському районі. "Прильоти" спровокували пожежу.
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Близько 19:15 ворог завдав удар по місту Запоріжжя Загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа,
– мовиться у повідомленні.
Старух нагадав місцевим жителям, що не можна ігнорувати повітряні тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.
Окрім того, голова ОВА додав, що потрібно пам'ятати про нерозголошення інформації. Зокрема, фотографувати або знімати на відео місця прильотів.
Є інформація також про "приліт" у передмістя
Анатолій Куртєв – секретар Запорізької міської ради – повідомив, що зафіксовано удари:
- по інфраструктурному об'єкту;
- АЗС.
За словами Куртєва, також є інформація про "приліт" у передмістя Запоріжжя. Водночас інформація потребує уточнення.
Внаслідок обстрілу міста постраждала щонайменше одна людина. Інформації про загиблих, на щастя, немає.
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