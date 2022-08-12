Детали сообщил Александр Старух – глава Запорожской ОВА. Он сообщил о разрушении инфраструктуры в Шевченковском районе. "Прилеты" спровоцировали пожар.
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Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожью Всего выпущено 5 ракет. Разрушениям подверглись объектам инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар,
– говорится в сообщении.
Старух напомнил местным жителям, что нельзя игнорировать воздушные тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Кроме того, глава ОВА добавил, что нужно помнить о неразглашении информации. В частности, фотографировать или снимать на видео места прилетов.
Есть информация также о "прилете" в пригород
Анатолий Куртев – секретарь Запорожского городского совета – сообщил, что зафиксированы удары:
- по инфраструктурному объекту;
- АЗС.
По словам Куртева, также есть информация о "прилете" в пригород Запорожья. В то же время, информация требует уточнения.
В результате обстрела города пострадал по меньшей мере один человек. Информации о погибших, к счастью, нет.
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