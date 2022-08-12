Детали сообщил Александр Старух – глава Запорожской ОВА. Он сообщил о разрушении инфраструктуры в Шевченковском районе. "Прилеты" спровоцировали пожар.

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Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожью Всего выпущено 5 ракет. Разрушениям подверглись объектам инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар,
– говорится в сообщении.

Старух напомнил местным жителям, что нельзя игнорировать воздушные тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Кроме того, глава ОВА добавил, что нужно помнить о неразглашении информации. В частности, фотографировать или снимать на видео места прилетов.

Есть информация также о "прилете" в пригород

Анатолий Куртев – секретарь Запорожского городского совета – сообщил, что зафиксированы удары:

  • по инфраструктурному объекту;
  • АЗС.

По словам Куртева, также есть информация о "прилете" в пригород Запорожья. В то же время, информация требует уточнения.

В результате обстрела города пострадал по меньшей мере один человек. Информации о погибших, к счастью, нет.

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