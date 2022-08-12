Детали сообщил Александр Старух – глава Запорожской ОВА. Он сообщил о разрушении инфраструктуры в Шевченковском районе. "Прилеты" спровоцировали пожар.

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Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожью Всего выпущено 5 ракет. Разрушениям подверглись объектам инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар,

– говорится в сообщении.

Старух напомнил местным жителям, что нельзя игнорировать воздушные тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Кроме того, глава ОВА добавил, что нужно помнить о неразглашении информации. В частности, фотографировать или снимать на видео места прилетов.

Примите во внимание! Также украинцам напоминают, что нужно доверять только информации из официальных источников. россия активно распространяет фейки, чтобы посеять панику.

Есть информация также о "прилете" в пригород

Анатолий Куртев – секретарь Запорожского городского совета – сообщил, что зафиксированы удары:

по инфраструктурному объекту;

АЗС.

По словам Куртева, также есть информация о "прилете" в пригород Запорожья. В то же время, информация требует уточнения.

В результате обстрела города пострадал по меньшей мере один человек. Информации о погибших, к счастью, нет.

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