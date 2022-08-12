ЗСУ 12 серпня відпрацювали по логістиці окупантів

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради й військовий ТрО. За його словами, українські захисники послідовно руйнують логістику ворога щодо постачання зброї, боєкомплектів та боєприпасів до лінії фронту.

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Хлань нагадав, що ввечері 11 серпня було знищено скупчення військ на правому березі Дніпра у селі Веселе, що біля греблі Каховської ГЕС. Як він сказав, у Веселому росіяни накопичували свою зброю та техніку.

Нещодавно гребля була пошкоджена й окупанти не могли в повному обсязі переправляти зброю та техніку. Хлань зазначив, що росіянии накопичують техніку на лівому березі в Новій Каховці та на її околицях, а також у місті Таврійськ.

Звідти росіяни поступово переправляли техніку через Каховську греблю, однак на днях було знищено дорожнє полотно. Відтак, залишилася дорога по самій ГЕС, де було два запасні шляхи.

У четвер, 11 серпня, українські сили зруйнували одне автодорожнє полотно. Після цього для росіян залишився один шлях для переправляння техніки.

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Сергій Хлань повідомив, що 12 серпня вдень ЗСУ завдали ще один удар, знешкодивши останнє полотно, яким окупанти могли переправляти техніку й боєприпаси.

російські пропагандисти заявили про "роботу" ППО й начебто те, що "прильотів" буцімто не було. Та, за словами Хланя, свідки кажуть, що прилетіло, куди потрібно й були потужні вибухи. Відтак, знешкоджена важлива логістична артерія окупантів.

ЗСУ руйнують логістику окупантів на Херсонщині

Збройні Сили України намагаються "відрізати" окупантів та тримають під вогневим впливом логістику ворога. Наші воїни один за одним руйнують мости, якими окупанти перекидають техніку на фронт.

Нещодавно ЗСУ завдали удару по мосту в районі Каховської гідроелектростанції. В оперативному командуванні "Південь" підтвердили удари по цьому мосту.

Військові запевняють, що ракетний удар зробив міст "непридатним для використання".

Для окупантів на правому березі Дніпра є 4 ключові мости: Антонівський залізничний міст та Антонівський автомобільний міст, міст біля Каховської ГЕС і Дар'ївський міст через Інгулець.

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