Сайт 24 каналу розповідає, чим так важливий Антонівський міст та відновлює хронологію його "участі" у воєнних діях.

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Що таке Антонівський міст

Для початку, базова інформація. Це великий міст через Дніпро, що сполучає Херсон з Олешками. Це головна автотранспортна артерія півдня України (траса М17 або Е97, згідно з європейською класифікацією) та шлях на Крим. Міст проєктували та будували понад 10 років, відкрито його було наприкінці 1985 року. Довжина моста – 1366 метрів, він стоїть на 31 опорі та складається з 30 прогонових з'єднань.

Чому Антонівський міст так називається

На правому високому березі Дніпра розташоване смт Антонівка (фактично – частина сучасного Херсона). Там найкращі у місті пляжі та дачі містян. Назва цього населеного пункту дала своє ім'я мосту.

Брат

У Антонівського моста є старший брат, це – Антонівський залізничний міст (інколи їх плутають), він розташований вище за течією Дніпра. Його почали будувати "совєти", добудували нацисти, потім вони ж його підірвали, а нове будівництво завершилось у 1954 році.

Антонівські мости на мапі

У ніч на 30 липня 2022 року ЗСУ завдали по залізничному мосту потужного удару й заблокували рух окупантів.

У чому важливість Антонівського мосту

Антонівський міст, його згаданий вище "брат", а також гребля Каховської ГЕС є трьома єдиними переправами через Дніпро у Херсонській області. Головна річка України тут дійсно нагадає себе у описі Миколи Гоголя, а тому переправи мають стратегічне значення, адже стабільне логістичне сполучення великого російського угруповання на правому березі Дніпра можливе лише завдяки їм. Ані понтони, ані пороми, ані авіасполучення не здатні компенсувати втрату мостів.

Антонівський міст у мирний час / Фото tripmustgoon.com

Втрата хоча б одного з мостів віщує великі проблеми окупантам, а без контролю одразу за трьома об'єктами все правобережне угруповання росіян опиняється у мишоловці.

Фактично втрата мостів або контролю над ними перетворює російський плацдарм на правому березі на масштабовану версію угруповання окупантів на острові Зміїний, з якого довелося тікати після страшних втрат. Щось схоже, але у значному більшому розмірі, чекає на ворога й у Херсоні.

Чому Антонівський міст не було підірвано у лютому

Однозначної відповіді на це питання наразі нема. Вторгнення росіян на півдні розвивалося дуже стрімко – Антонівський міст від самого початку опинився під вогневим контролем окупантів. Вже 24 лютого його захопив російський десант, але закріпитися не зміг – українці вибили ворога, наші танки закріпилися на лівому березі й змогли пркривати відхід своїх.

Антонівський міст у вільній та мирній Україні / Фото tripmustgoon.com

Попри обстріли, по мосту на правий берег йшли українські воєнні частини, рятуючись від оточення, подекуди вони проривалися буквально з боями. Також по мосту намагалися врятуватися від росіян цивільні. Можливо, його просто не встигли підірвати (великий міст підірвати не так просто) або цьому завадили російські диверсанти.

Також не варто відкидати фактор зрадників. На жаль, на початку вторгнення вони завдали чималої шкоди обороноздатності України.

Втім, якби Антонівський міст було підірвано у лютому 2022 року, ми би не знали, як ЗСУ блискуче проведе роботу над помилками влітку.

Робота над помилками

19 липня 2022 року ЗСУ передали привіт Антонівському мосту – мешканців Херсона розбудили гучні вибухи – вони побачили роботу українських РСЗВ і високоточної зброї GMLRS (М31А1/А2). По мосту було завдано удар 12 ракетами. Українська атака стала несподіванкою та шоком для росіян – вони зрозуміли, що тилу на окупованих територіях для них відтепер немає.

Що показав перший обстріл Антонівського мосту

По-перше, ЗСУ встановили вогневий контроль над стратегічним об'єктом і передали привіт окупантам. У перекладі з мови військових це означає: тікайте, поки можете.

Антонівський міст після першого знайомства з українськими ракетами / Фото з соцмереж

По-друге, нова зброя, яку отримали ЗСУ від союзників, дійсно високоточна та далекобійна. Щонайменше 8 з 12 ракет влучили у полотно Антонівського мосту, також було знищено блокпост росіян поруч.

Антонівський міст буде відбудований, але вже нами. Робимо все для того, щоб у окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі,

– президент Зеленський у зверненні до нації 27 липня 2022 року розповів про майбутнє мосту.

По-третє , наявні у ЗСУ снаряди мають недостатню потужність, щоб зруйнувати міст за один раз, проте, залишають акуратні та дуже ефектні сліди. Насправді, це складна конструкція, яку не так просто знищити, а GMLRS – не зовсім про мости, втім, точність американських технологій компенсує недоліки та дозволяє проводити просто ювелірну роботу.

, наявні у ЗСУ снаряди мають недостатню потужність, щоб зруйнувати міст за один раз, проте, залишають акуратні та дуже ефектні сліди. Насправді, це складна конструкція, яку не так просто знищити, а GMLRS – не зовсім про мости, втім, точність американських технологій компенсує недоліки та дозволяє проводити просто ювелірну роботу. Четвертий аргумент – у росіян зовсім немає ніякої протидії цій зброї, ПВО окупантів це завдання провалило й зафіксувало свою повну безпорадність. росіяни та їхні приспішники спочатку поквапилися заявили, що всі українські ракети були збиті ППО, проте, рештки ракет нібито впали на точнісінько на міст і завдали йому таких страшних руйнувань.

ЗСУ поцілили у Антонівський міст – дивіться відео:

Наступного ранку російські пропагандисти самі показали наслідки атаки, які остаточно переконали – порятунку від GMLRS немає, як і аргументів.

Чи це були HIMARS

Сарафанне радіо миттєво повідомило, що ударів по Антонівському мосту завдали HIMARS. На той час вони майже місяць вже офіційно працювали в Україні та активно "кошмарили" російські склади та штабні пункти.

Якраз напередодні атаки у Херсоні главком Залужний заявив, що завдяки застосуванню HIMARS ЗСУ змогли зупинити атакувальні пориви русні та вирівняти ситуацію на фронті. Ну, а далі були удари по Антонівському мосту.

Зазначимо, що у Генштабі свідомо не розкривають деталі своїх операцій, особливо – із застосуванням високоточної зброї, що її нам надають наші союзники. Саме тому, можемо лише оперувати припущеннями.

Насправді, по мосту могли стріляти не лише HIMARS, але й інші представники родини західних РСЗВ, зокрема, М270. Це РСЗВ на гусеничній тязі, тоді як М142 HIMARS – на колісній. М142 має лише один пусковий контейнер на 6 звичайних ракет, тоді як у М270 – їх 2. Ці системи також можуть стріляти значно потужнішими ракетами більшої дальності – ATACMS, проте, наразі їх у ЗСУ немає на озброєнні.

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Попри різні номенклатури, в уяві громадськості це все одно – "один великий HIMARS". Саме так народжуються легенди.

Мем

Удар ЗСУ по Антонівському мосту швидко став надбанням масової культури і отримав реноме нової символічної перемоги України. Міст одразу став героєм мемів. Від його імені почали вести соцмережі та передавати естафету іншому знаковому об'єкту – Керченському мосту у Криму.

Народна творчість / Соцмережі

Наступні удари ЗСУ та показова безпорадність окупантів перетворили Антонівський міст на аналог іншого культового міста сили – Чорнобаївку, точну кількість вдалих "прильотів" по якій знає, напевне, зараз лише Олексій Арестович.

Шарлотка "Антонівський міст" від Євгена Клопотенка

Антонівському мосту навіть зробили кулінарну присвяту – на його честь відомий кухар Євген Клопотенко приготував шарлотку у формі, яка нагадує результат роботи ЗСУ.

Друге попередження

Всупереч переконанню Опанаса, героя пророчої п'єси Леся Подерв'янського "Кацапи", росіяни не зрозуміли попередження, вони навіть спробували полагодити міст. Втім, традиційно для московитів, щось пішло не так: архівну документацію по Антонівському мосту в москві віднайти не вдалося, а тому довелося робити "ямковий ремонт". Звісно, це не допомогло.

В ніч на 27 липня ЗСУ завдали нових ударів по Антонівському мосту.

Так, удари були, але вони були філігранні… ​​Ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть якщо воно під окупантами, і ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога". Тому робота українських військових – "делікатна і ювелірна", спрямована насамперед на деморалізацію ворожого війська,

– зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк на брифінгу 27 липня.

У ході другого обстрілу Антонівський міст зазнав суттєвих ушкоджень. За оцінками заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, відновлювальні роботи заберуть в окупантів багато часу.

Друга атака на Антонівський міст – дивіться відео:

Щоб хоч якось відновити сполучення між двома берегами Дніпра, окупанти запустили поруч з Антонівським мостом понтонну переправу та почали перевозити на них цивільних разом з воєнними вантажами. З мирних людей за можливість побути живим щитом окупанти беруть платню – 250 гривень. Щоправда, цієї інформації ви не знайдете у звітах Amnesty International.

Також росіяни планують облаштувати стаціонарну понтонну переправу. Мабуть, щоб масштабувати досвід, здобутий на Сіверському Донці в районі Білогорівки, коли на переправі окупанти втратили 2 БТГр. Крім того, ворог спробував пристосувати для переправи різноманітні баржі та інші плавзасоби, зокрема, росіяни викрали легендарну баржу, яка возила до Києва знамениті херсонські кавуни.

Для того, щоб прозвітувати перед керівництвом про те, що Антонівський міст надійно захищено та нових ударів ЗСУ по ньому не буде, окупанти розпочали імітацію бурхливої діяльності – на міст зігнали ремонтників, яких вдалося знайти, а вздовж самого мосту встановили 15 протирадарних кутникових відбивачів, які нібито мають дезорієнтувати українські ракети.

"Ремонт курця" – як окупанти лагодять Антонівський міст: дивіться відео:

Проте, ці "технології дрєвніх", що ефективні проти радіолокаційного наведення, безпорадні проти сучасних GMLRS, які мають системи наведення за допомогою GPS, тому їх не обдурити російським тетраедрам.

Також на захист Антонівського мосту та інших на Херсонщину було зігнано потужні сили. За оцінкою ЗСУ, не менше двох ЗРК "Бук-М2", двох ЗРПК "Панцирь-С1", одного ЗРК "Тор М2" й не менше трьох ЗРК "Оса".

"Ремонт" мосту тривав кілька днів – окупанти просто настелили залізобетонні плити на зруйновані ділянки. Така схема дозволила перетворити його на пішохідний та відновити по ньому рух легого транспорту, проте, дуже обмежений.

Третя екзекуція

Ввечері 7 серпня 2022 року ЗСУ здійснили третю вдалу атаку на Антонівський міст. Українські захисники дуже вдало вирахували час і місце удару – ракетами зачепило також і машини ремонтників, які окупанти вирішили залишити на мосту. Все це моцно детонувало та додало ефектності картинці. Вибухи було видно здалека. Ані ПВО, ані антирадарні тетраедри не допомогли.

Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Він має свої результати, влучання, влучання досить поважні, як по Антонівському, так і по Каховському мостах,

– Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону прокоментувала нічну роботу ЗСУ 8 серпня.

Про наслідки успішного обстрілу Антонівського мосту розповів Юрій Соболевський, зокрема, про лють та паніку, що охопили ворога.

Міст окупанти оточили з двох боків, місцевих жителів близько не підпускають, поводяться у спілкуванні з людьми практично неадекватно, будьте обережні і намагайтеся триматися від цього району подалі,

– розповів Соболевський.

Окупанти також не змогли приховати роботу ЗСУ, вони визнали, що міст суттєво пошкоджений, проте опорні елементи начебто не постраждали. Вороги скаржаться, що, мовляв, доведеться відкласти відновлення руху через міст. Схоже, що до нового обстрілу.

ЗСУ абсолютно чесно попередили ворога, але росіяни обрали страждання. Відтягування нового "жесту доброї волі" коштуватиме їм дуже дорого.

Пропагандисти кремля показали, як міряють дірки на Антонівському мосту після третього обстрілу – дивіться відео: