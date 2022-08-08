Про наслідки успішного обстрілу Антонівського мосту повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він зазначив, що у ніч проти 8 серпня українські військові відпрацювали по ключових точках логістичних маршрутів ворога.

До теми Окупанти бідкаються, що після удару по Антонівському мосту мусять відкласти відновлення руху

росіяни спілкуються з місцевими жителями неадекватно

Міст окупанти оточили з двох боків, місцевих жителів близько не підпускають, поводяться у спілкуванні з людьми практично неадекватно, будьте обережні і намагайтеся триматися від цього району подалі,

– розповів Соболевський.

Міст, за попередньою інформацією, сильно постраждав. У Херсонській облраді кажуть, ЗСУ показали, що тримають вогневий контроль, попри всі намагання ворога прикрити стратегічний об'єкт з допомогою систем ППО.

Вороги визнали, що пошкоджене полотно

Раніше сили противника визнали, що ЗСУ вдалось пошкодити дорожнє полотно, проте несучі елементи начебто не постраждали. Вороги скаржаться, що, мовляв, доведеться відкласти відновлення руху через міст.

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Удари по Антонівському мосту: останні новини

Успішні удари по Антонівському та Каховському мостах підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Кажуть, що руйнування – дуже серйозні.

Раніше в соцмережах повідомляли, що, ймовірно, на мосту горіла будівельна техніка, яку притягнули сюди для ремонту.

росіяни раніше розмістили біля мосту радіолокаційні відбивачі, аби завадити можливим атакам Збройних Сил України.

Дізнайтесь у відео про удар по Антонівському мосту: