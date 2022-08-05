Цей звіт миттєво взяла на озброєння російська пропаганда. 24 канал розповідає – що взагалі відбувається та в чому полягає "зрада".

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Що таке Amnesty International Велика та впливова міжнародна організація, яку було засновано у Великій Британії в 1961 році. У 1977 році Amnesty International отримала Нобелівську премію миру, її члени активно боролися проти СРСР, який порушував права людини. У 2022 році сайт організації є офіційно заблокованим в росії через інформацію про злочини російської армії в Україні.

Скандальний звіт

4 серпня 2022 Amnesty International випустила пресреліз про підсумки свого дослідження окремих воєнних дій в Україні. І хоча в ньому говориться, що росія активно здійснює воєнні злочини в Україні та відповідає за більшість з них, автори звіту також поклали вину й на Україну.

Українські військові поставили під загрозу українське цивільне населення, створивши бази та використовуючи системи озброєння у житлових районах, у тому числі у школах та лікарнях, оскільки вони прагнули відбити російське вторгнення. Тактика України порушила міжнародне гуманітарне право, оскільки вона перетворила цивільні об'єкти на військові об'єкти. російські удари, що послідували в населених районах, вбили цивільних осіб і зруйнували цивільну інфраструктуру,

– генсек Amnesty International Аньєс Калламар звинуватив Україну в всіх смертних гріхах.

Ба більше, форма пресрелізу побудована таким чином, що має скластися враженням, ніби Україна несе повну відповідальність абсолютно за все. При цьому автори відверто маніпулюють: вони визнають, що мова йде про окремі випадки, але все одно роблять великі узагальнення. Натомість творці документа мали б усвідомлювати, що більшість не буде вчитуватися у деталі та зробить висновки, до яких їх підштовхують.

Фактично це звучить так: "ОК, ми знаємо про злочини росіян в Ізюмі, Маріуполі, Бучі та інших містах, але є декілька фактів… Й ці факти ми виставимо напоказ таким чином, що російські злочини опиняться у тіні".

Хто готував звіт

В Україні багато років діє місцевий підрозділ Amnesty International. Його очільниця Оксана Покальчук одразу відхрестилася від скандального звіту та заявила, що його автори – так звана "окрема команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International".

Наразі на російськомовній та українськомовній сторінках організації є декілька інших розслідувань Amnesty International про російські злочини в Україні, проте, не розміщено скандальний звіт. Це підтверджує слова Покальчук та вказує на те, що звіт був продуктом самодіяльності "туристів" з головного офісу.

Чи є Amnesty International істиною в останній інстанції

Ні, з 2014 року Amnesty International стала фігурантом багатьох "зашкварів". Зокрема, деякі звіти організації про війну на Донбасі були відверто проросійськими.

Втім, були й об'єктивні дослідження. Зокрема, правозахисники організації одними з перших вже влітку 2014 року підтвердили що війна на Донбасі є міжнародним конфліктом, інспірованим росією, а зовсім не громадянською війною. Експерти організації представили факти того, що росія веде обстріл України зі своєї території. За кілька місяців Amnesty International вже покладала на ЗСУ провину за смерть цивільних на Донбасі та позасудові страти.

Чому так стається

Amnesty International – не централізована структура, а доволі "анархічна", її члени можуть переслідувати власні цілі, мати певні симпатії, а також бути під чиїмось впливом. На жаль, дехто може використовувати поважний бренд у власних цілях.

Також серед членів організації Amnesty International чимало ідеалістів, що перебувають у власному "ідеальному світі", вони зазвичай не розуміють обставин і подій, адже перебувають за тисячі кілометрів або живуть згідно з власною картиною світу. На жаль, у ній українська армія чомусь не має права захищати свою землю та своїх громадян від геноциду, що його розв'язала росія.

Зазначимо, що Amnesty International не уповноважена вести офіційні розслідування воєнних злочинів, а лише фіксує окремі випадки у довільному порядку. Автори звітів організації не можуть мати усієї повноти інформації та розуміти масштаби подій. Також їм просто небезпечно перебувати серед російських терористів, а якщо ж все-таки опиняються на територіях, що перебувають під російською окупацією, не мають повного доступу.

Які наслідки

Amnesty International – впливова організація, а тому, на жаль, такий демарш матиме великий резонанс у світі. Наслідком цього може бути великий репутаційний удар по Україні та її захисникам. Саме цього домагається росія, яка після серії невдач активізувалася на гібридному фронті.

Реакція України

Саме тому має бути жорстка реакція від української влади та суспільства. Звіт Amnesty International вже спровокував обурення та величезний скандал.

Звіт прокоментував міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба та заявив, що мета цього вкиду є створення ілюзії "фальшивого балансу між жертвою та злочинцем"

Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світу правди, а про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Між країною, яка сотнями й тисячами знищує цивільне населення, міста, території. І країною, яка захищається, рятуючи свій народ і весь континент від цієї навали,

– заявив Кулеба у своєму відеозверненні.

Глава українського МЗС закликав Amnesty International припинити займатися "створенням фальшивої реальності, в якій всі у чомусь трохи винні".

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"Займіться повідомленням правди, системної та масштабної правди про те, чим є сьогоднішня Росія. Зробіть це хоча б в ім'я цивільних жертв, громадян України, яких накрило російськими снарядами на зупинці громадського транспорту в місті Торецьку Донецької області", – закликав міністр Кулеба.

Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму пості на Facebook констатував деградацію Amnesty International як організації.

Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували. Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію й Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності й спосіб знищити свій авторитет,

– Олексій Резніков розкритикував Amnesty International, яка свідомо або несвідомо підіграє російській пропаганді.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував Amnesty International називати речі своїми іменами.

Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україні чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст. Сьогодні росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні Сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди,

– радник ОПУ викрив російську ІПСО.

Також до викриття маніпулятивного звіту долучилися представники громадянського суспільства. Їх стараннями доповідь Amnesty International зазнала справедливої критики.

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