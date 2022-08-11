"Бавовна" продовжує переслідувати російських загарбників. Цього разу "не пощастило" окупантам у Новій Каховці.

Зауважте Кримський міст, яким щодня перекидають війська та техніку з росії, чекає своїх ракет, – Чубаров

Новину повідомив Сергій Хлань – депутат Херсонської обласної ради й військовий ТрО. Жодних деталей він наразі не розкривав.

Херсонщина. У Новій Каховці повідомляють про сильні вибухи. Меншає окупантів та їхньої техніки,

– заявив Хлань.

Бавовна "завітала" й до окупантів поблизу Бердянська

Увечері 11 серпня не обійшлося без "бавовни" також поблизу тимчасово окупованого Бердянська. ЗМІ повідомляють про потужні вибухи. Найгучніше звук вибуху чули жителі віддалених мікрорайонів міста (з боку Маріуполя). Окрім того, вони відчували вибухову хвилю.

За даними ЗМІ, "бавовна" могла наздогнати окупантів на Азовському узбережжі села Новопетрівка.