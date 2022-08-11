Вибухи стались біля баз, де розмістились окупанти

Інформація про вибух з'явилася у телеграм-каналі для інформування мешканців курортного міста "Бердянськ зараз".

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Вибухову хвилю та гучний звук більше за всіх чули мешканці віддалених мікрорайонів зі сторони Маріуполя.



У передмісті Бердянська у небо піднялись клуби диму / Фото телеграм-канали

Ймовірно, вибухи могли статися на Азовському узбережжі села Новопетрівка, де розташовано декілька захоплених окупаційними військами – для розміщення особового складу, колишніх баз відпочинку,

– йдеться у повідомленні.

Актуально про ситуацію на Запоріжжі

Українська розвідка повідомила, що фсб росії шукає своїх дезертирів, які тікають зі складів росіян на території тимчасово окупованої Запорізької області. Загарбники налякані ударами ЗСУ.

Також була інформація про те, що росіяни посилено перекидають техніку з Запоріжжя на Херсонщину.

Про "бавовну" на окупованих територіях повідомляють ледь не щодня. У тому ж Бердянську про вибухи повідомляли і 6 серпня – він стався біля захопленої будівлі поліції.

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