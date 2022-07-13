У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що зараз кількість таких втікачів налічує вже близько 60 осіб. Зазначається, що вони переховуються по підвалах та покинутих будівлях і шукають, як повернутись в росію.

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Окупанти масово дезертують

Таку інформацію для 24 каналу прокоментував кореспондент з Запоріжжя. Він наголосив, що вже відомо про кілька випадків дезертирства російських окупантів на території Запорізької області.

Зокрема, кореспондент розповів, що недавно повідомляли про колективну групу дезертирів з 30 осіб, які втекли з тимчасово окупованої Михайлівки. За його словами, після цього випадку прислали фсбшників, які почали працювати з особовим складом та шукати дезертирів.

Перелякалися ударів ЗСУ

Журналіст зазначив, що зараз Збройні Сили України дуже активізували обстріли. Зокрема, навели страх на окупантів після ударів по Мелітопольському аеродрому, де була база росіян, та серії влучань у місті Токмак.

Як підкреслив кореспондент, російські окупанти просто перелякались. Він зазначив, що після перших же боїв, загарбники воюють не за росію і не проти України, а за те, щоб просто вижити.

Окупанти почали тікати та ховатися, коли побачили, що реактивна та ствольна артилерія (ЗСУ – 24 канал) б'є. І що жодних грошей тут не заробиш, а лише поїдеш в поліетиленовому мішку додому, – наголосив журналіст.

Кількість дезертирів тільки збільшуватиметься

Водночас кореспондент зауважив, що випадки дезертирства російських загарбників поширені не лише на окупованих територіях Запоріжжя, а й по всій лінії фронту. Зокрема, проблеми з російськими військовими, які тікають з поля бою, є і в Луганській та Донецькій областях.

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"Думаю, що з інтенсивнішим використанням нашими ЗСУ артилерії – такі проблеми у ворога збільшуватимуться", – наголосив кореспондент.

Кореспондент розповів про російських дезертирів на Запоріжжі: дивіться відео



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