Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, це сталося у тимчасово окупованому населеному пункті Чернігівка, що в Запорізькій області.
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Утікачів розшукують за допомогою гелікоптерів
Як розповів журналіст, місцеві жителі з Чернігівки повідомили, що з казарм російських загарбників втекли від 60 до 70 солдатів. Тобто вони дезертували.
Зараз, аби їх знайти, російські окупанти не лише обшукують навколишні будинки. Кажуть, що навіть підняли гелікоптери й шукають, куди поділися ці військові,
– заявив він.
Як зазначив журналіст, хотілося б більше таких випадків. Водночас, як він зауважив, ми вже знаємо, що у російській армії часто бувають дезертирства.
Не перший такий випадок на Запоріжжі
Крім того, кореспондент наголосив, що навіть в Запорізькій області це вже не перший випадок масового дезертирства російських окупантів. За його словами, майже 2 тижні тому загарбники також розшукували кілька десятків військових.
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У штабі оборони Запорізького краю повідомили, що 17 червня на Запоріжжі дезертували 60 російських окупантів. Зазначається, що вони втекли з гуртожитку, який вважається їхнім "штабом" та розташований у селищі Михайлівка.
Кореспондент розповів про дезертирство російських окупантів на Запоріжжі: дивіться відео
Ситуація на Запоріжжі: останні новини
- Як повідомила українська розвідка, на тимчасово окупованих Росією територіях збільшується кількість збройних сутичок між окупантами. Зазначається, що зазвичай причиною таких перепалок стають міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців.
- Так, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Токмак відбувся словесний конфлікт між російськими окупантами, який переріс у збройну сутичку. Очевидці повідомили, що внаслідок цього загинуло 4 загарбників, а ще 10 – отримали поранення.
- У селі Андріївка Бердянського району місцеві помітили білоруське угруповання. Найімовірніше, це найманці, які воюють на боці Росії.
- Під час чергових обстрілів російські окупанти в районі села Мирне, що в Пологівському районі, перебили магістральний газопровід. Зазначається, що він подавав газ у напрямку багатьох тимчасово окупованих населених пунктів, тож тепер вони залишаться без блакитного палива.