Про один із таких інцидентів розповіли у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Збройна сутичка, за їхніми даними, відбулася поблизу населеного пункту Токмак.

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Росіяни самоліквідовуються, намагаючися поділити награбоване

Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння російські окупаційні війська зі зброєю захищають награбоване. Так, за даними ЗОВА, поблизу населеного пункту Токмак, що тимчасово окупований ворогом, відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями Росії. Очевидці повідомляють, що він переріс у збройну сутичку. У результаті загинуло 4 окупантів. Ще 10 – отримали поранення.

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По лінії фронту захисники Запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупантам. Загалом ситуація залишається контрольованою, без суттєвих змін.

Протягом минулої доби ворог здійснив 31 обстріл позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Оріхів, Степове, Кам'янське. Надійшло 30 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Протягом 1 липня проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1 293 людей, з них 284 – діти.

Окупанти не можуть поділити "владу" на окупованих територіях

Окупанти не можуть поділити "владу" на тимчасово окупованих територіях України. Такі випадки зафіксовані у Херсоні, Чорнобаївці та Новій Каховці.

На тимчасово окупованих територіях точаться постійні бійки та перестрілки, буряти вирішують щось із чеченцями. Вони не можуть поділити між собою, хто з них головний та кого варто відправити "служити" на певні ділянки.

Російські солдати масово втікають від боїв із ЗСУ

Давно не новина, що для Росії усі військові – лише "гарматне м'ясо". Країна-агресорка навіть не намагається зберегти життя своїм солдатам. Відтак вони самостійно вигадують шляхи втечі від війни в Україні.

Про це свідчить листування одного з офіцерів бригади десантників з представником штабу.

Штаб відчитував окупанта за рішення відступати. Переписка свідчить, що йому віддали наказ "тримати позиції при будь-яких умовах" та наголосили – вчора сюди підтягнули "автоматичні гранатомети". Десантник своєю чергою відповідає, що навколо вже немає підмоги, багато важкопоранених і він не буде стояти проти спецназу під прикриттям танків.

Окупанти побоюються не лише ЗСУ, але й українських партизанів

У Херсонській та Запорізькій областях, які перебувають під російською окупацією, вже неодноразово були зафіксовані замахи як на окупантів, так і колаборантів.

Через це російські окупанти та їхні поплічники пересувають тимчасово окупованими територіями з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Це підтверджують і в американській розвідці. Там відзначили, що Росія не має достатньо ресурсів, щоб контролювати регіони, які захопила.

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