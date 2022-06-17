Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Херсонщини Марина Савченко. Вона також зазначила, що на тимчасово окупованих територіях постійні бійки та перестрілки, буряти вирішують щось із "чеченами". Вони між собою не можуть поділити хто із них головний, кого на які ділянки варто відправити "служити".

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Окупанти все ніяк не можуть поділити між собою "сфери впливу", ці перестрілки чують місцеві майже постійно, зазначає кореспондентка.

В різних районах Херсона постійно чути автоматні черги, ми поки не можемо зрозуміти, що це – це когось розстрілюють, чи загарбники прострілюють собі ноги, бо і такі випадки вже були неодноразово,

– зазначає Марина Савченко.

Що відбувається на Півдні – останні новини

За добу 16 червня російські окупанти активних дій не проводили. Однак вони намагаються атакувати Південь з повітря. Одразу три російські Мі-8 завдали удару по наших позиціях. Таким чином вони хотіли відбити Миколаївку, але успіху не зазнали.

Знову ранковий залп з "Урагану" влучив по передмістю Миколаєва. Руйнувань та втрат серед місцевого населення, на щастя, немає.

Коротко про 114 день війни 33 тисячі знищених окупантів і підбитий буксир "Василій Бех"

Російські морські сили продовжують перебувати у Чорному морі. Вони, як і раніше, тримають напоготові 20 крилатих ракет і 3 великих десантних кораблі.

На Одещині знов ворог вигадує безліч фейків для того, щоб посіяти паніку серед населення. Цього разу росіяни поширюють брехню про захоплення шкіл підрозділами бойовиків. Водночас окупанти намагаються наперед виправдати свої імовірні прорахунки у влучаннях застарілих ракет. ОК "Південь" закликає жителів Півдня не вірити у пропаганду Кремля й бути обережними.

Важливе про ситуацію на фронті

16 червня Служба безпеки України опублікувала інформацію, де розповідала про ситуацію з російськими окупантами на Херсонщині. Зокрема, СБУ перехопила чергову розмову російського ворога. Він жалівся, що росіяни в регіоні сходять з розуму від переляку.

Серед іншого окупант розповів, що Збройні Сили України на передовій кожен день бомблять їх. Додав також, що люди сидять як зайці по норах – як тільки щось засвистіло.

Головне управління розвідки України повідомило, що російські окупанти не лише не рахуються з втратами власної армії, а готові самостійно вбивати тих, хто не хоче виконувати їхні злочинні накази. Про це стало відомо з розмови "начальника" зі своєю дружиною. Росіянин розповідав їй, що підлеглі виносять йому мозок, і хоч раніше він їх жалів, та надалі буде саджати.

Окупант, відповідаючи на питання дружини "чи критична ситуація", сказав, що такою вона була місяць тому. Натомість зараз ситуація ще погіршилася. На що дружина порадила йому "дієвий метод" – застрелити одного зі своїх.

Поведінка окупантів на Херсонщині не дивує – схожі на свиней: дивіться відео