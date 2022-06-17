Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Херсона Марина Савченко. Она также отметила, что на временно оккупированных территориях постоянные потасовки и перестрелки, буряты решают что-то с "чеченами". Они между собой не могут поделить кто из них главный, кого на какие участки следует отправить "служить".

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Кафиры все никак не могут поделить между собой "сферы воздействия", эти перестрелки слышат местные почти постоянно, отмечает корреспондентка.

В разных районах Херсона постоянно слышны автоматные очереди, мы пока не можем понять, что это – кого-то расстреливают, или захватчики простреливают себе ноги, потому что и такие случаи уже были неоднократно.

– отмечает Марина Савченко.

Что происходит на Юге – последние новости

За сутки 16 июня российские кафиры активных действий не предпринимали. Однако они пытаются атаковать Юг из воздуха. Сразу три российских Ми-8 нанесли удар по нашим позициям. Таким образом они хотели отбить Николаевку, но успеха не претерпели.

Вновь утренний залп из "Урагана" попал по пригороду Николаева. Разрушений и потерь среди местного населения, к счастью, нет.

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Российские морские силы продолжают находиться в Черном море. Они по-прежнему держат наготове 20 крылатых ракет и 3 больших десантных корабля.

В Одесской области снова враг придумывает множество фейков для того, чтобы посеять панику среди населения. На этот раз россияне распространяют ложь о захвате школ подразделениями боевиков. В то же время кафиры пытаются заранее оправдать свои вероятные просчеты в попаданиях устаревших ракет. ОК "Юг" призывает южан не верить в пропаганду Кремля и быть осторожными.

Важно о ситуации на фронте

16 июня Служба безопасности Украины опубликовала информацию, где рассказывала о ситуации с российскими оккупантами в Херсонской области. В частности, СБУ перехватила очередной разговор российского врага. Он жаловался, что россияне в регионе сходят с ума от испуга .

Среди прочего, оккупант рассказал, что Вооруженные Силы Украины на передовой каждый день бомбят их. Добавил также, что люди сидят как зайцы по норам – как только что-то засвистело.

Главное управление разведки Украины сообщило, что российские кафиры не только не считаются с потерями собственной армии, но готовы самостоятельно убивать тех , кто не хочет выполнять их преступные приказы. Об этом стало известно из разговора "начальника" со своей супругой. Русский рассказывал ей, что подчиненные выносят ему мозг, и хотя раньше он их жалел, но в дальнейшем будет сажать.

Оккупант, отвечая на вопросы жены "критическая ситуация", сказал, что таковой она была месяц назад. Сейчас ситуация еще ухудшилась. На что жена посоветовала ему "действенный метод" – застрелить одного из своих.

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