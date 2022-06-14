Очередной случай такого отношения руководства оккупационных войск к своим солдатам в разговоре такого "начальника" со своей женой. Перехват этого разговора осуществило Главное управление разведки Минобороны Украины, которое и опубликовало его.

На Донетчине кафиры выводят из строя свою технику и пытаются сдать на металлолом, чтобы не воевать

В этом разговоре кафиров жалуется своей жене на ситуацию в его подразделении. Он не слишком подбирает слова во время общения, где ненормативной лексики чуть ли не больше, чем остальных слов.

"Мне свои, бл*ть, нах*й, эти е**ишаки, нах*й, мозг выносят. а теперь буду просто нах*й сажать, нах*й», – описал ситуацию российский военный.

Объясняет, что сложилась критическая ситуация по поводу морального состояния подразделения. На уточняющий вопрос жены, критическая ли ситуация сейчас, он ответил, что критически было месяц назад, а сейчас ситуация ухудшилась. На что жена посоветовала ему "действенный метод" – застрелить одного из своих.

"Да ну нах*бить, с*ка, одного пристрелить показательно, другие, возможно, заткнутся? Хорошо у тебя жена? Знаешь, как говорят: "бей своих, чтобы чужие боялись", – посоветовала, смеясь, жена своему мужчине-оккупанту.

Как россияне жалуются на войну против Украины

Именно в телефонных разговорах, перехватываемых украинской разведкой, можно узнать истинное положение дел в российской армии. В разговорах с родными и близкими кафиры нередко признаются в преступлениях, которые они или их соотечественники совершали против мирного населения.

Также они рассказывают о том, как к ним относятся их командиры, готовые пускать их в атаку как "пушечное мясо".

Многие из них не были готовы к тому, что украинцы будут сопротивляться. И откровенно признаются, что здесь для них сделали настоящий ад .

Поэтому некоторые кафиры пытаются как можно скорее убежать из Украины. Но просто так никто не отпустит. Так что они придумывают все новые способы. Ведь из-за самострела их ждет не госпиталь, а преследование со стороны ФСБ. Среди таких способов – заключение фиктивного брака . Или откровенная симуляция , когда постоянно жалуются на свое здоровье.

А есть и такие, которые выводят из строя свое вооружение, чтобы их не отправили на передовую.

Видео перехваченного разговора оккупанта с женой с предложением застрелить одного из своих