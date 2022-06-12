Общение захватчика удалось перехватить сотрудникам СБУ. Во время разговора российский боец рассказал, что наши военные проявили всю украинскую щедрость. Били по оккупантам из всего, из чего только могли.

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Захватчиков щедро поливали огнем

Произошло это во время контратаки, проведенной нашими защитниками на Мариупольско-Херсонском направлении. Там они российским захватчикам устроили самый настоящий ад. Такое им в фильмах, романтизирующих войну, явно не покажут.

Мы расскажем вкратце разговор, потому что там столько нецензурной лексики, что просто звездочек не хватит. В общем, оккупант начал с того, что их наши военные накрыли из "Градов". После этого у них было немного времени, чтобы очухаться, но мало. Вскоре по ним уже били из минометов.

(Ударило – 24 канал) в меня прямо 10 метров от окопа... В окоп, короче, заскочил: как в****ло... Сидишь в окопе (маты-маты-маты): "Господи, б***ь! Только не в окоп, только не в окоп!,

– скулит оккупант.

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Ситуацию, которая произошла с ним, он назвал настоящим адом. И он не ошибся. Наши защитники и защитницы продолжают доказывать, что оккупантам в Украине никто не рад. Поэтому будут уничтожать каждого, кто пришел на нашу землю с оружием.

Напомним, что враг и без того ежедневно теряет живую силу и технику. Речь идет о десятках тысяч оккупантов, а также о тысячах единиц машин, которые превратились в металлолом.

ВСУ уничтожили более 32 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось отправить в ряды "двухсотых" 32 150 российских бойцов. Причем за прошедшие сутки уничтожили 100 захватчиков из "второй армии мира".

Кроме того, российская армия стала беднее на вооружение. Она не досчитается 1 430 танков, 3 484 боевых бронированных машин, 715 артиллерийских систем, 226 РСЗО, 97 единиц средств ПВО.

А еще в металлолом превратили 212 самолетов, 178 вертолетов, 582 БПЛА оперативно-тактического уровня, 125 крылатых ракет, 13 судов, 2 455 автомобилей и автоцистерн, а также 54 единицы спецтехники.

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