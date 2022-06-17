По данным Оперативного командования "Юг", россияне атаковали с воздуха. Сразу 3 российских Ми-8 нанесли удар по нашим позициям.

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