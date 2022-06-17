За сутки 16 июня украинская авиация трижды ударила вертолетами и самолетами по скоплению врага в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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По пункту управления и скоплению вражеской техники в районе Новой Каховки мы нанесли ракетный удар,
– пишет ОК "Юг".
В целом за сутки 16 июня украинские военные уничтожили:
- 72 российских оккупантов;
- 1 самоходную гаубицу "Мста-С" и 2 гаубицы "Мста-Б";
- 1 минометный комплекс "Сани";
- 5 единиц бронированной техники;
- 2 склада с боеприпасами и 1 склад с запасами горючего.