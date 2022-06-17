За добу 16 червня українська авіація тричі вдарила гелікоптерами й літаками по скупченню ворога в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонської області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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По пункту управління та скупченню ворожої техніки в районі Нової Каховки ми завдали ракетного удару,
– пише ОК "Південь".

Загалом за добу 16 червня українські військові знищили:

  • 72 російських окупантів;
  • 1 самохідну гаубицю "Мста-С" і 2 гаубиці "Мста-Б";
  • 1 мінометний комплекс "Сані";
  • 5 одиниць броньованої техніки;
  • 2 склади з боєприпасами та 1 склад із запасами пального.