Служба безпеки України опублікувала чергове перехоплення російських загарбників з окупованої території України. Один з них скаржиться іншому на ситуацію на Херсонщині. Там вони дістають прочуханки від українських військових.

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"Наші там вже з розуму сходять на передку. Їх кожен день бомблять. Кожен день. Приїхав туди до них на передок. Так вони, по-перше, як діди стали. По-друге, як зайці по норах – як тільки щось засвистіло – фух-фух, зайці б позаздрили", – жаліється окупант.

Він також розповів, що там російські солдати "їдуть кукушкою".

"Просто представ, 24 на 7 тебе просто бомблять", – розповідає окупант.

Бояться бабцю з пиріжками

Викликає побоювання та недовіра в окупантів і місцеве населення. Мало не кожному вони бачать як не диверсанта, так корегувальника вогню. При цьому навіть в людях похилого віку.

"Хто вони такі, що роблять? Може вони вночі е*ашаться з нами, а вдень вони мирні люди. Нікому не можна довіряти. Взагалі нікому. Може бабка йти з пиріжками, а вночі вона – полковник, корегувальник артилерії", – ділиться своїми мареннями окупант.

Без можливості наступу

Розповідає він і про те, що окупанти не можуть піти в наступ. Адже українці мають добре укріпленні захисні позиції. Правда і тут не обійшлося без пропагандистських штампів. Правда цього разу вони зіграли якраз проти росіян.

"Ці люди по 8 років воювали, готувалися до війни. Там такі позиції", відзначає окупант.

І на пропозицію атакувати іронічно радить тому своєму колезі" "подзвонити Володьці".

"Щоб ти розумів, то навіть льотчики бояться літати. То свої збивають, то чужі", – скаржиться кремлівський загарбник.

"Наші захисники готові зробити так, щоб російські загарбники не тільки літати, а й ходити боялися на нашій землі", – відреагували на ці скиглення окупанта в Службі безпеки України.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 червня на Південнобузькому та Таврійському напрямках противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. Завдає вогневого ураження підрозділам Сил оборони. Продовжує удосконалення інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

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