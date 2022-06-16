Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват российских захватчиков с оккупированной территории Украины. Один из них жалуется другому на ситуацию в Херсонской области. Там они достают нагоняй от украинских военных.

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"Наши там уже с ума сходят на передку. Их каждый день бомбят. Каждый день. Приехал туда к ним на передок. Так они, во-первых, как деды стали. Во-вторых, как зайцы по норам – как только что-то засвистело – фух-фух, зайцы бы позавидовали», – жалуется оккупант.

Он также рассказал, что там российские солдаты "едут кукушкой".

"Просто представь, 24 на 7 тебя просто бомбят", – рассказывает оккупант.

Боятся бабушку с пирожками

Вызывает опасения и недоверие у кафиров и местное население. Чуть ли не каждому они видят как не диверсанта, так и корректировщика огня. При этом даже в стариках.

"Кто они такие, что делают? Может они ночью е*ашатся с нами, а днем они мирные люди. Никому нельзя доверять. Вообще никому. Может бабка идти с пирожками, а ночью она – полковник, корректировщик артиллерии", – делится своими бредами оккупант.

Без возможности наступления

Рассказывает он и о том, что кафиры не могут пойти в наступление. Ведь у украинцев хорошо укрепленные защитные позиции. Правда, и здесь не обошлось без пропагандистских штампов. Правда, в этот раз они сыграли как раз против россиян.

"Эти люди по 8 лет воевали, готовились к войне. Там такие позиции", - отмечает оккупант.

И на предложение атаковать иронически советует тому своему коллеге "позвонить Володьке".

"Чтобы ты понимал, то даже летчики боятся летать. То свои сбивают, то чужие", – жалуется кремлевский захватчик.

"Наши защитники готовы сделать так, чтобы российские захватчики не только летать, но и ходить боялись на нашей земле", – отреагировали на эти нытье оккупанта в Службе безопасности Украины.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16 июня на Южнобужском и Таврическом направлениях противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск. Наносит огневое поражение подразделениям Сил обороны. Продолжает усовершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

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