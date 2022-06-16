Однако точное количество переданного оружия никто не скажет. Об этом 24 канала сказал Роман Костенко, нардеп и секретарь комитета по нацбезопасности.

Встреча "Рамштайн-3" началась в Брюсселе: главное из заявления Остина

Результаты встречи "Рамштайн-3"

По мнению Костенко, выводы можно будет делать, когда переданная техника будет участвовать в боевых действиях. Кроме того, Украине необходимо серьезно подумать, как противостоять российским разведывательным беспилотникам "Орлан-10".

Они действительно эффективны, особенно ночью. Есть такая военная пословица: "Кто видит ночью, тот и побеждает",

– объяснил спикер.

Однако украинские защитники успешно их сбивают, в частности благодаря оружию западных партнеров. Более того, современные системы позволяют глушить видеосигнал этих беспилотников. Следовательно, россияне не смогут наносить удары, ведь невозможно будет передача координат в режиме онлайн.

Что известно о встречах "Рамштайна"

В рамках заседания обсуждается поддержка Украины в войне с Россией. Целью является удовлетворение насущных потребностей государства в борьбе с агрессором.

Первая встреча , к которой присоединились 40 стран, прошла 26 апреля в Германии. По ее результатам, Украине решили предоставить оборудование для самообороны на общую сумму более 5 миллиардов долларов.

Онлайн-встреча "Рамштайн-2" прошла 23 мая. К ней присоединились представители еще 4 стран мира.

Третья встреча прошла в штаб-квартире НАТО (Брюссель). Она объединила министры обороны более 55 стран.

Ключевым результатом заседания "Рамштайн-3" стало оказание Украине военной помощи от: США, Польши, Словакии, Нидерландов, Канады и Германии. Речь идет о 155-миллиметровых пушках, ракетных системах HIMARS, противокорабельных системах Гарпун, вертолетах, артиллерии и реактивных системах залпового огня.

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